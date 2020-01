La Pupa e il Secchione: concorrenti, conduttore e anticipazioni

editato in: da

Torna in tv La Pupa e il Secchione, il programma con protagonisti nerd e donne bellissime, ma anche viceversa. Quest’anno la trasmissione verrà condotta da Paolo Ruffini e fra i concorrenti ci saranno diversi modelli e modelle che dovranno convivere con professori ed studiosi.

Lo show, in onda su Italia Uno, sarà un po’ diverso dalla precedente edizione. Le avventure dei protagonisti infatti verranno raccontate direttamente all’interno della villa in cui vivranno nel corso di sei puntate. Accanto a Paolo Ruffini ci sarà Francesca Cipriani, mentre gli ospiti del primo appuntamento saranno Alessandro Cecchi Paone e Valeria Marini.

Il cast, presentato in questi giorni, è composto da sei pupe e altrettanti secchioni che formeranno delle coppie. I nerd dovranno aiutare le modelle nello studio, mentre le ragazze avranno il compito di migliorare look e fisico dei compagni d’avventura. Fra le novità di questa edizione anche la presenza di due pupi e due secchione.

Nel corso delle puntate le coppie si sfideranno, confrontandosi con una serie di sfide per sfuggire all’eliminazione e aggiudicarsi il montepremi finale. “Oltre alle bellissime ragazze in costume, che ci stanno, è un programma che racconta anche tanta tenerezza – ha confessato Ruffini a Vanity Fair, parlando della trasmissione -. Ci saranno, per esempio, prove con dei bambini e con degli anziani. È una trasmissione molto figa, diciamolo. Non dico che sia alta, ma che sfiora il tema della cultura attraverso un’angolazione nuova, diversa”.

Ruffini avrà il compito di condurre lo show nove anni dopo l’ultima puntata guidata da Enrico Papi. Nel cast spiccano Raffaello Mazzoni, ricercatore medico, il latinista Giovanni Tobia De Benedetti, Giovanni Boni, Lorenzo De Lauretis, eletto il più intelligente d’Italia 2018, il maestro di scacchi Andrea Santagati e Dario Massa, sviluppatore di videogiochi.

Accanto a loro le pupe che verranno svelate solo nel corso della prima puntata. Ci saranno inoltre Florencia Lourdes Genna, professoressa di matematica, e Maria Assunta Scalzi, filologa, che dovranno confrontarsi con Stefano Beacco e Mariano Catanzaro, ex di Uomini e Donne.