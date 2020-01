Diana Del Bufalo ritrova il sorriso con Cristiano Caccamo dopo l’addio a Ruffini

editato in: da

Diana Del Bufalo ritrova il sorriso accanto a Cristiano Caccamo dopo l’addio a Paolo Ruffini. La fine della relazione con il comico è stata molto dolorosa per l’attrice dopo una love story che durava da circa tre anni e in cui aveva creduto molto. Nell’annunciare l’addio, Diana non ha nascosto la sua sofferenza, la delusione e la rabbia nei confronti dell’ex compagno.

Ruffini da parte sua ha ammesso i suoi errori, chiedendo scusa alla Del Bufalo, ma ha anche confermato la volontà di andare avanti per la sua strada senza l’attrice. “Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento – aveva detto l’ex concorrente di Amici su Instagram -. Ho tentato con lui…. tanto. […] La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio”.

A distanza di settimane da quell’annuncio doloroso, Diana sembra aver ritrovato il sorriso. Ad aiutarla gli amici di sempre, come Andrea Dianetti, ma anche Cristiano Caccamo. Attore di talento e re delle fiction, è arrivato al successo vestendo i panni di Gabriele Mattei in Che Dio Ci Aiuti. Ha recitato anche in altre serie tv famose, da Provaci Ancora Prof a Il Paradiso Delle Signore, passando per Don Matteo e La Vita Promessa.

Fra Cristiano e Diana c’è un legame fortissimo, nato sul set e continuato anche lontano dalle telecamere. Qualche tempo fa, prima che la rottura con Ruffini fosse ufficializzata, la Del Bufalo era fuggita alle Maldive con l’attore e altri amici. Su Instagram i due avevano condiviso video divertenti e scatti che raccontavano la loro grande intesa.

Anche ora che Diana è tornata single, Cristiano è accanto a lei. Nelle Stories di Instagram gli amici hanno svelato di essere in partenza per un viaggio, fra risate e battute. Da tempo i follower sono convinti che fra i due attori ci sia qualcosa di speciale, ma entrambi hanno sempre parlato solo di amicizia. Il tempo forse svelerà qualcosa di più, per ora l’importante è che la Del Bufalo, dopo tante lacrime, sia riuscita a ritrovare il sorriso.