Diana Del Bufalo, Ruffini si pente in tv e lei reagisce su Instagram

editato in: da

La fine della relazione tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, nata circa 4 anni fa dietro le quinte del programma Colorado, è ormai di dominio pubblico. A mettere chiarezza dopo settimane di rumors ci ha pensato l’attrice stessa con un post su Instagram pubblicato domenica scorsa e non certo tenero nei confronti dell’ex fidanzato.

Da allora sono passati sei giorni, nel corso dei quali la Del Bufalo, tramite una story di Instagram, ha ringraziato i suoi follower per i messaggi ricevuti. Ha affermato di stare bene e di avere ereditato dalla madre la capacità di abbracciare il dolore, ma “non per troppo tempo”.

Ruffini, dopo un iniziale silenzio social – nei giorni successivi al post della ex fidanzata ha pubblicato su Instagram contenuti inerenti il suo ultimo spettacolo teatrale, senza fare alcun accenno alla vita privata – si è confessato nel salotto di Silvia Toffanin, rilasciando un‘intervista che sarà possibile vedere nel corso della puntata di oggi.

Davanti alla padrona di casa di Verissimo, il comico aretino ha sottolineato di aver amato tanto la ex, lasciandosi andare all’eloquente frase “a volte il mio amore può essere sbagliato”. Come ha reagito l’attrice e conduttrice 29enne a queste parole?

La Del Bufalo non ha rilasciato nessun commento in merito. Come molte altre volte, si è limitata a raccontare, tramite le Stories di Instagram, dettagli della sua vita quotidiana. Nella serata di ieri, a poche ore dalle anticipazioni della puntata di Verissimo, si è recata a un concerto unplugged di Mattia Briga, ex concorrente di Amici e sul palco dell’ultima edizione di Sanremo con Patty Pravo.

La Del Bufalo ha trascorso la serata in compagnia dell’attore Andrea Dianetti, suo amico da anni, e dell’attrice Arianna Montefiori, fidanzata di Briga (i due hanno ufficializzato la relazione poche settimane fa). Con loro c’erano anche altre persone.

Nelle Stories di Instagram ha condiviso diversi momenti di spensieratezza incentrati ovviamente sui brani proposti da Briga sul palco e ricantati da lei e dalla sua compagnia. Diana Del Bufalo ha passato del tempo all’insegna dell’allegria, del divertimento e del calore dell’amicizia, tre ingredienti perfetti per mettere in secondo piano, anche se per poco, le difficoltà e le polemiche di questo periodo.