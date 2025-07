Ancora più sexy, Filippo Bisciglia diventa attore nel nuovo film con Diana Del Bufalo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia e Diana Del Bufalo

Filippo Bisciglia diventa attore: dopo il successo di Temptation Island, il conduttore sarà nel film Ancora più sexy con Diana Del Bufalo. Una vera e propria svolta per il presentatore che ha scelto di mettersi nuovamente in discussione con questa avventura cinematografica.

Di cosa parla Ancora più sexy, il film con Filippo Bisciglia

Ancora più sexy è il sequel del film Pensati sexy uscito su Amazon Prime. Nella pellicola la protagonista era Maddalena, una ragazza impacciata a sfortunata in amore, interpretata da Diana Del Bufalo, che riscopriva la sua forza grazie ad una consigliera: Valentina Nappi.

Il film, con la regia di Michela Andreozzi, ha ottenuto un grande successo e tornerà nella prossima stagione dei palinsesti di Amazon Prime, con un sequel della storia. Ritroveremo dunque Maddalena (alias Diana De Bufalo) alle presi con relazioni amorose e disastri sentimentali. Accanto a lei ci sarà ancora la sua coscienza, interpretata da Valentina Nappi.

La new entry e co-protagonista del film è invece Mario Ermito, che avrà come consigliere proprio Filippo Bisciglia. L’attore ha parlato del suo personaggio, Bruno, spiegando come la figura del conduttore sarà centrale nella storia.

“Bruno non ha vissuto con dei punti di riferimento, di una famiglia unita, quindi lui pensa che i rapporti si vivano così, in maniera molto tossica – ha spiegato -. L’incontro con Maddalena servirà a fargli capire tante cose, e Filippo è il mio angelo guida, che mi dice “guarda Bruno ma cerca di comportarti meglio, l’amore non è quello che sei abituato a vivere”, mi porterà in una direzione nuova per Bruno, che porterà nuove consapevolezze”.

Perché Filippo Bisciglia è diventato attore

La regista Michela Andreozzi ha svelato i motivi della scelta di Filippo Bisciglia come membro del cast di Ancora più sexy. La cineasta ha spiegato di aver voluto il conduttore nel suo film per via del suo ruolo a Temptation Island dove guida i falò di confronto fra le coppie e spesso dà consigli importanti ai concorrenti dello show di Maria De Filippi.

“È molto divertente la scelta di Filippo Bisciglia – ha confessato la regista -, perché abbiamo condiviso anche con il team Amazon tutta la fase di casting. Abbiamo pensato, “quale può essere il riferimento per un giardiniere che è un uomo basic, in qualche maniera, che però ha una voce che gli dice questo è tossico, questo no?” E ci è venuto in mente il re dei falò di confronto”.

Filippo Bisciglia, come accennato, sarà la “voce interiore” del protagonista Bruno, pronto a riportarlo sulla retta via e ad aiutarlo a evitare di costruire delle relazioni tossiche. “Abbiamo detto che il personaggio di Bruno potrebbe tranquillamente andare a fare un falò di confronto, e chi è che ferma questi profili da falò di confronto, se non uno come Filippo Bisciglia, pensavamo ad uno come lui, ma poi ci siamo detti, perché non Filippo Bisciglia? Lui ha accettato e quindi farà da guida per falò privati”, ha concluso Michela.

Una grande sfida per Filippo, dunque, ma anche il riconoscimento della sua grande sensibilità e della capacità di creare empatia con il pubblico.