Silvia Toffanin, Diana Del Bufalo si sfoga e lei critica Ruffini

Diana Del Bufalo si sfoga su Paolo Ruffini, parlando del tradimento del comico, e Silvia Toffanin gli lancia una frecciatina, criticandolo. La conduttrice di Verissimo piace soprattutto perché si lascia coinvolgere dalle storie che i vip raccontano nel suo salotto. L’ex letterina di Passaparola non rimane indifferente di fronte alle lacrime o ai sorrisi dei personaggi che sceglie di interpretare.

Nell’ultima puntata di Verissimo, Silvia ha ospitato storia molto forti. Da Beatrice Valli, che ha raccontato, insieme a Marco Fantini, le difficoltà della nuova gravidanza, a Elena Sofia Ricci, che è tornata a parlare, con dolore, degli abusi subiti in passato, sino a Diana Del Bufalo. L’ex star di Amici di Maria De Filippi è reduce dall’addio a Paolo Ruffini, arrivato a causa di un tradimento del comico con Vanya Stone.

Una rottura che ha causato una profonda sofferenza in Diana, come ha raccontato lei stessa a Verissimo. “Non posso essere triste, non sono proprio un cesso. Con Paolo stavo troppo male – ha confessato la 29enne -. Non potevo continuare a stare con lui per cose molto spiacevoli. Io non ho sbagliato niente, le cose gravi le ha commesse lui. Io stavo troppo male e ho deciso di chiudere”.

“Non sono proprio un cesso – ha aggiunto Diana -. Non posso permettermi di essere triste, ho dei genitori stupendi, faccio il lavoro dei miei sogni. Con Paolo Ruffini mi pare di aver vissuto quasi 5 anni di piccole menzogne”. Nel corso della chiacchierata, la Del Bufalo ha svelato anche qualcosa di più sul legame con Cristiano Caccamo. L’attore le è rimasto sempre accanto e fra i due c’è un forte feeling, tanto che su Instagram in tanti si sono interrogati su una possibile love story.

L’attrice però ha smentito. “È il mio migliore amico – ha chiarito – non stiamo insieme, ci vogliamo un bene dell’anima”. “Però sareste una bella coppia”, la pronta risposta di Silvia Toffanin a Diana, che ha replicato: “Manca la chimica e poi a me i belli non piacciono”. A quel punto la conduttrice si è lasciata andare a una frecciatina nei confronti di Ruffini: “Altrimenti non avresti scelto Paolo Ruffini”, ha concordato.