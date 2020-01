Diana Del Bufalo attacca Ruffini e svela la verità sul loro addio

editato in: da

Diana Del Bufalo torna a parlare della fine dell’amore con Paolo Ruffini e dei motivi che l’hanno spinta a chiudere una love story che durava da diversi anni. Una relazione nata sul palco di Colorado, in tv, e terminata, sembra, a causa di un tradimento del comico.

Il conduttore avrebbe tradito l’attrice con Vanya Stone, candidata a entrare a La Pupa e Il Secchione. Dopo l’annuncio dell’addio, Ruffini si è scusato più volte con l’ex, prima nel corso di un’intervista a Verissimo, poi con una telefonata. “Ci siamo sentiti al telefono, le accetto – ha detto lei al settimanale Oggi -. Quel che non accetto sono i commenti di chi dice: ‘Quando finisce un amore si sbaglia sempre in due’. A volte non è così. A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia”.

La Del Bufalo ha poi svelato qualcosa di più sulla conversazione avuta con Ruffini: “Gli ho detto: ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali”. Ex star di Amici, sempre sorridente e brillante, Diana ha vissuto un periodo terribile dopo la rottura con il compagno, segnato da una profonda tristezza da cui è uscita grazie agli amici e alla famiglia.

“Mi sono chiusa in camera per quattro giorni, con le tende tirate – ha raccontato -. Mamma mi portava da mangiare perché io non volevo inghiottire manco una briciola. La svolta c’è stata quando mia zia m’ha fatto la parmigiana di melanzane: l’ho divorata e ho capito che stavo guarendo… Mi sono vestita, mi sono truccata e so’ uscita. Mi sono detta: ‘So’ bella, ora mi diverto e vaf…’“.

Diana ha poi chiarito il suo legame con Cristiano Caccamo, attore conosciuto sul set e diventato una figura molto importante nella sua vita. Tante volte è stato indicato come il nuovo amore dell’attrice, ma lei ha smentito la love story. “È il mio migliore amico, e preciso che non è gay, anzi… – ha svelato -. Ci vogliamo bene, ma non ci siamo mai scambiati neppure un bacio”.