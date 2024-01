Fonte: IPA L'influencer Guendalina Tavassi

Non un’intervista come le altre condotte da Caterina Balivo a La Volta Buona, questo è certo. Le parole pronunciate da Guendalina Tavassi hanno di certo colto alla sprovvista quell’ampia fetta di pubblico che non segue attentamente tutti i risvolti della vita dell’ex gieffina.

Oggi è una nota influencer e spesso parla in maniera trasparente della sua vita. Lo sguardo però è stato rivolto al passato, in questo caso. Ha svelato dettagli della sua infanzia, riportati anche nel suo libro, che hanno lasciato di stucco la conduttrice.

Il rapporto con i suoi genitori

Tutto ha avuto inizio con il divorzio dei suoi genitori, si potrebbe dire. Un grande amore finito male, che ha visto l’ex coppia lottare per l’affidamento dei due figli, Guendalina ed Edoardo. Lei non ha mai avuto dubbi su chi scegliere. Innamorata di suo padre, ha gettato ombre dolorose su sua madre, pur di poter vivere con lui.

Il suo libro si intitola Dietro quel sorriso e in queste pagine ha ammesso le sue ripetute bugie: “Da piccola ho mentito molto per poter essere affidata a mio padre. Capii che dovevo raccontare cose orribili su mia mamma e la sua famiglia. Una volta lei mi toccò per sbaglio con la sigaretta e dissi e che me le spegneva addosso”. Ha addirittura scritto bugie molto gravi sul suo diario, conscia del fatto che un giudice l’avrebbe poi letto.

Di fatto vedeva nella vita con suo padre la chance di una quotidianità più libera e serena. Dall’altra parte, invece, cresceva con i suoi nonni, alquanto restrittivi. Ciò perché sua madre era impegnata con la sua carriera televisiva, ha raccontato. Alla fine i due fratelli si sono separati, con suo fratello Edoardo Tavassi rimasto con sua mamma.

La vita con suo padre

L’assoluta libertà è stata però un’arma a doppio taglio per Guendalina, che ha visto il genitore alternare numerose donne. Lasciata spesso da sola, ha iniziato la sua vita da adulta, pur essendo una ragazzina: “Vivevo molto fuori, uscendo a 12-13 anni e frequentando persone più grandi. Le ragazze della mia età, infatti, non facevano le 5 del mattino. Lui alternava queste donne che, alle sue spalle, mi minacciavano, dicendomi che mi avrebbero spedito in una casa famiglia. Lui però non mi credeva, ritenendomi gelosa”.

Vivere fuori casa l’ha anche spinta a lavorare come baby cubista, quando aveva soltanto 13 anni: “Quando sono rimasta incinta a 17 anni di Gaia, mio padre è sbiancato. Mi ha consigliato di abortire. Mi ha anche preso l’appuntamento. Quando però mi mettono il camice e l’ago per l’anestesia, ho tolto tutto e sono scappata”. In questa fase delicatissima della sua vita, è tornata da sua madre, mentre il padre di Gaia si è tirato indietro, non sentendosela di prendersi tale responsabilità.

I due sono poi tornati insieme ma con Remo, questo il nome dell’uomo, la relazione non è destinata a durare. Guendalina va così a vivere in una piccola casetta, con pochi soldi in tasca. Mille sacrifici per non far mancare nulla a sua figlia, che l’ha poi raggiunta in studio, fino all’episodio che cambia tutto. Si tratta dell’incontro con uno scouter del Grande Fratello. Da qui la notorietà e, oggi, la carriera da influencer e imprenditrice digitale. Un lieto fine del tutto inaspettato, per il quale oggi ringrazia la sorte.