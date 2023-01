“Verissimo”, Guendalina mostra le sue ferite: “Sono scappata per salvare mia figlia”

Una vita difficile, quella di Guendalina Tavassi, culminata però in un lieto fine. L’ex concorrente di Grande Fratello e L’Isola dei Famosi ha raccontato la propria storia, svelando le tante sofferenze patite fin da giovanissima.

Se è vero che tutti si augurano avventure e grandi divertimenti con l’arrivo di ogni nuovo anno, ha detto, dal 2023 non vorrebbe altro che un po’ di serenità. Le basterebbe questo per dirsi realmente felice.

Guendalina Tavassi: separazione dei genitori

Il divorzio dei genitori di Guendalina Tavassi è stato un vero incubo. Lei al tempo aveva appena 8 anni e si è ritrovata incastrata in un mondo fatto di momenti “rubati”, per poche ore al mese, con le persone a lei più care al mondo.

Si tratta del primo grande dolore di cui ha memoria e oggi, analizzando quanto accaduto a Verissimo, si è resa conto di come l’elemento più duro di quel periodo sia stata la separazione da suo fratello Edoardo: “Un giudice ci ha messo di fronte a una scelta durissima e bruttissima. Non è normale chiedere a un bambino con quale genitore voler vivere. Siamo stati costretti a decidere di dividerci. Io scelsi mio padre e mio fratello andò con mia madre. Il dolore più grande è stato perdere lui. Eravamo quasi gemelli, con un solo anno di differenza. Sempre noi due, nella gioia e nel dolore, con i nostri genitori che litigavano. Lui era il mio porto sicuro”.

Il racconto di quanto accaduto in seguito ha lasciato senza parole Silvia Toffanin. I due fratelli potevano vedersi per una sola ora a settimana, in presenza di un assistente sociale. Un po’ di tempo extra veniva concesso loro durante le visite psicologiche: “Qualcosa che ho provato a rimuovere ma certi ricordi restano dentro di te”.

Cresciuta senza un riferimento femminile, vedendo la madre appena una sola ora al mese, ha trovato nei suoi nonni i suoi veri genitori, che hanno provato a rimediare ai dolori passati.

Guendalina Tavassi: il ricordo dell’aborto

Impossibile non guardare al proprio passato e rendersi conto d’aver vissuto esperienze molto simili a quelle di sua madre, che oggi riesce a comprendere meglio. Le due hanno infatti un rapporto migliore rispetto al passato. Come lei, infatti, Guendalina Tavassi è diventata mamma a 17 anni. Si è definita una bambina con una bambina tra le braccia, incapace di capire chi delle due avrebbe cresciuto l’altra.

Crescendo con suo padre, ha avuto molte libertà. Lui credeva che dirle spesso di sì potesse farle del bene, consentendole di non vivere reclusa o repressa. La verità, però, è che dei limiti le sarebbero serviti, ha sottolineato in studio, e le sono giunti con la maternità: “Gaia mi ha salvato la vita. Avevo iniziato a frequentare persone più grandi di me e compagnie poco raccomandabili”.

Come detto, al tempo della sua prima gravidanza lei era minorenne. Suo padre non voleva questo per il suo futuro, intenzionato a farle interrompere la gravidanza. Tutto era già stato prenotato per l’aborto ma, giunto il momento, Guendalina è letteralmente scappata per salvare la vita della figlia che portava in grembo.

“Per fortuna mia madre c’è stata. Io quel giorno sono scappata e ho deciso di tenerla. Sono andata a scuola col pancione e ho fatto l’esame di maturità con Gaia in braccio, perché la stavo allattando. Oggi ha 18 anni ed è stato il mio dono più grande”.

Una storia a lieto fine, dal momento che oggi è più unita che mai a suo fratello Edoardo Tavassi. Felice di vederlo innamorato più che mai di Micol Incorvaia, rivede in loro la sua storia con Federico, il suo grande amore. Spera davvero d’aver trovato la serenità a lungo desiderata e guarda al futuro: “Sono felice d’aver trovato l’amore vero con Federico. Lui è più giovane di me e non ha figli. Parliamo a volte di una nuova gravidanza ma io cambio discorso. Devo dire, però, che avere un figlio con lui mi piacerebbe. Vorrei vederlo papà, magari più in futuro”.