“GF Vip”, scoppia la passione: Edoardo Tavassi e Micol escono allo scoperto

Nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata la passione. Pare proprio che sia nata una nuova coppia all’interno del loft di Cinecittà, quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Che tra i due ci fosse un certo feeling non è certo un mistero, ma adesso, a suggellare i loro sentimenti è arrivato un bacio nella notte. E se di sentimenti parliamo, a confermare un coinvolgimento sempre più importante ci ha pensato Micol, che confidandosi con le sue compagne d’avventura ha parlato di quello che prova per Edoardo senza troppi giri di parole.

GF Vip, una nuova coppia nella Casa: il bacio di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Ebbene si, i fan della coppia possono festeggiare: tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia è scoccata la scintilla. I due non hanno mai nascosto una certa simpatia l’uno per l’altra, ma fino a ora la sorella di Clizia aveva preferito non lasciarsi andare troppo ai sentimenti.

Ma come si suol dire, al cuor non si comanda, e così la Incorvaia ha deciso di vivere questa relazione con più leggerezza, abbandonandosi a un bacio durante la notte. Entrambi hanno fatto in modo che le telecamere non li riprendessero, nascondendosi sotto le coperte, ma l’audio non lascia spazio ai dubbi.

Su Twitter gli utenti hanno reso virale il filmato, chiedendo a gran voce che adesso Micol ed Edoardo vivano il loro rapporto alla luce del sole. Nel frattempo la stessa Incorvaia ha confermato che nel suo cuore effettivamente qualcosa per Tavassi si sta muovendo.

Micol Incorvaia, le confidenze a Gioele e Nikita

Micol ha finalmente deciso di vivere il rapporto con Edoardo Tavassi senza pensarci troppo e ha voluto confrontarsi con alcune delle sue coinquiline sulla questione. La vippona ha confessato a Gioele di cominciare a provare qualcosa per lui: “Non l’ho mai ammesso perché non sono mai stata sicura. Solo adesso mi rendo conto di quanto sia importante: adesso lo guardo con ammirazione, con tenerezza”.

Impossibile non rendersi conto dello sguardo innamorato della Incorvaia: “Tutto è magico in questo rapporto qua. Ed è importante averlo qui dentro, però fuori non lo so, non sono ancora andata così in là, non ci voglio pensare”.

Micol ha parlato anche con Nikita Pelizon, che sta vivendo una situazione analoga alla sua con Luca Onestini. Alla compagna d’avventura ha ammesso di sentire il bisogno di trascorrere del tempo insieme a lui, spinta soprattutto dal suo crescente coinvolgimento. La vippona infatti ha notato un cambiamento importante in Edoardo, che nel corso dei giorni da quella che poteva essere una semplice attrazione fisica è passato a dimostrarle sempre più interesse, con gesti e tenerezze inaspettate.

Dall’altra parte però per Micol è impossibile non lasciarsi condizionare dalle sue convinzioni: “Io non voglio e non devo dipendere da nessuno, non voglio che il mio umore qua dentro sia influenzato da qualcuno. Io sono entrata qua da sola e voglio continuare a essere indipendente e bastare a me stessa”.

È stata Nikita a tagliare la testa al toro, consigliando alla Incorvaia di vivere questa esperienza con la leggerezza che merita: “Non c’è niente di male ad aver trovato una persona con cui stare bene“.