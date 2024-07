Fonte: IPA Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis si è sposato con Ali Rinaldo: in questo weekend di luglio si sono celebrate le nozze e sono diventati marito e moglie. Da qualche anno, la coppia sta insieme: Vaporidis, che si è trasferito da circa tre anni in Inghilterra, dove ha aperto un ristorante di cucina romana, ha scelto l’Italia come location delle nozze, esattamente un agriturismo in Toscana. Una cornice suggestiva per dire “sì” alla sua anima gemella.

Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo si sono sposati

Non è un mistero: le nozze sono state annunciate da Nicolas Vaporidis qualche settimana fa nel corso di un’intervista. Da sempre molto riservato, non aveva aggiunto ulteriori dettagli in merito, anzi, nemmeno sugli invitati o sulla data precisa del giorno delle nozze, avvenute infine al Castello di Montalto in Toscana. “Stiamo insieme da un po’. Lei è metà italiana e metà inglese. Vorrei dei figli con lei, mi sento pronto. Il resto preferisco tenerlo privato”.

La cerimonia si è svolta in modo privato, come nel volere dell’attore: agli invitati sono stati dati dei ventagli per combattere il caldo, di colore bianco, con la scritta Nicolas e Ali. Una cerimonia gioiosa, in una cornice d’eccezione. La sposa ha indossato il velo e un abito lungo a sirena, lasciando la schiena scoperta: un dettaglio ultra chic. Non è mancato un riferimento al film che l’ha reso celebre, ovvero Notte prima degli esami: brano intonato da Vaporidis insieme agli invitati. E, sempre a proposito degli invitati, tra i Vip presenti anche Edoardo Tavassi, con cui Vaporidis ha vissuto l’avventura all’Isola (edizione vinta proprio dall’attore) e la fidanzata di lui, Micol Incorvaia.

La storia d’amore tra Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo

Per Nicolas Vaporidis, il matrimonio con Ali Rinaldo non è il primo. In passato, l’attore è stato sposato con Giorgia Surina: esattamente nel 2012, ma l’amore è finito poco dopo, nel 2014. La vita sentimentale di Vaporidis è sempre stata al centro dell’attenzione della stampa, ma lui ha preferito mantenere il massimo riserbo. Occasionalmente, ha parlato di Ali, la donna che ha sposato e con cui ha scelto di passare il resto della sua vita. E ora, dopo il “sì”, si sente pronto a diventare papà.

Di lei, aveva detto: “È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso, valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così farò con lei”.

Proprio all’Isola dei Famosi, l’attore ha aggiunto ulteriori dettagli sul suo legame con Ali, ammettendo di non aver mai incontrato una persona così. “Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere”. Di lei si sa ben poco, se non che è sempre stata al fianco dell’attore, nei momenti pieni di felicità e in quelli più difficoltosi. Proprio come sa fare solo l’amore vero.