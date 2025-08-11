Giorgia Surina: “Ho subito tre interventi, la malattia ti riporta coi piedi per terra”

IPA Giorgia Surina parla della malattia e del'ex Vaporidis

Quello di Giorgia Surina è un nome che evoca ricordi bellissimi a chi c’era, ai tempi d’oro di Mtv. È lì che ha mosso i primi passi sul piccolo schermo, diventando uno dei volti più amati dai giovani. Poi la sua carriera ha spiccato il volo e, negli anni, ha collezionato esperienze e successi, uno dietro l’altro. Ha fatto l’attrice, è anche scrittrice e si prepara a una nuova avventura professionale. Intanto, però, in un’intervista al Corriere della Sera ripercorre gli ultimi anni, parlando della malattia che l’ha colpita nel 2016 e il percorso successivo, che l’hanno segnata profondamente.

Giorgia Surina parla della malattia

La vita di Giorgia Surina ha preso una svolta inaspettata nel 2016, quando le è stato diagnosticato un tumore, fortunatamente benigno. “Ho subito tre interventi, non ho parlato proprio di tutto – ha detto nell’intervista -. La cosa importante è che ho imparato a godere di quello che ho e a ritenermi fortunata e felice per il fatto di stare bene, dando il giusto valore alle cose”.

“Il primo intervento era stato nel 2010 e poi si sono aggiunte altre cose negli anni, prima di stare bene. Ho dovuto accettare il cambiamento della mia prospettiva circa quello che volevo, potevo e immaginavo di diventare. Lottare per me voleva dire guarire, prendermi cura di me con la sicurezza di essere sana. Dopo una diagnosi di quel genere non è sempre facile“, ha spiegato.

La malattia l’ha messa di fronte a un percorso di guarigione non solo fisico, ma anche mentale. Cambiano le priorità, cambia la prospettiva e così ci si trasforma, in qualche modo: “Ti riporta con i piedi per terra. Dobbiamo prenderci cura di noi stessi, anche attraverso le scelte che facciamo. Mi costa fatica mettermi in gioco ogni volta, ma è anche il mio unico modo di esistere: magari tra dieci anni vivrò in Australia e aprirò un negozio di gioielli lì”.

Il matrimonio con Nicolas Vaporidis

Il matrimonio è stato un altro capitolo che ha segnato profondamente la vita di Giorgia Surina. Nel 2012 è convolata a nozze in gran segreto con l’attore Nicolas Vaporidis, a Mykonos, ma è durato davvero poco. I due si sono separati nel 2014, dopo poco più di un anno.

“Non amo parlarne, perché è stato tutto piuttosto tormentato a livello di emozioni. Ma era la cosa da fare. Anzi, probabilmente coraggioso è stato decidere di sposarsi nonostante ci fossero tutte le premesse perché si rivelasse una decisione sbagliata. Non ne vado fiera, semplicemente ci sono cose che a volte non sono come te le aspetti e devi prendere atto che non era la tua strada. In quel caso era lampante, sembrava fosse già scritto… ma io non avevo letto”.

Per rispetto, Giorgia Surina ha mantenuto il silenzio. La fine del matrimonio è stata “una delle ultime delusioni, forse una delle più grandi” della sua vita. Un dolore intenso, che ha paragonato a un “fulmine”, dal quale si è rialzata facendo comunque tesoro dell’esperienza.