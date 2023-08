Micol Incorvaia svela di essere stata vittima di deepfake, di cosa si tratta?

Fonte: Instagram Chi è Micol, la sorella di Clizia Incorvaia

Micol Incorvaia è nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La ragazza siciliana è entrata a far parte del cast del famoso reality show Mediaset grazie a una parentela molto particolare. Micol Incorvaia, infatti, è la sorella di Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesca Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. L’esperta di moda, concorrente dell’edizione del 2020 del GF Vip, all’interno della casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore di Paolo Ciavarro. Due anni dopo i due hanno accolto l’arrivo del piccolo Gabriele Ciavarro. Anche la sorella Micol Incorvaia si è fidanzata con un coinquilino della casa di Cinecittà. Si tratta di Edoardo Tavassi, fratello dell’ex gieffina Guendalina Tavassi.

Dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip, la sorella di Clizia Incorvaia continua a tenere informati i suoi sostenitori su ciò che le accade attraverso il suo account Instagram. Di recente, l’ex gieffina ha dovuto raccontare un fatto davvero spiacevole. Infatti, Micol Incorvaia ha spiegato di essere stata vittima di deepfake.

Micol Incorvaia ha subito un deepfake

Micol Incorvaia ha voluto raccontare ai suoi followers un fatto sgradevole subito di recente. Infatti, attraverso delle Instagram stories, la sorella di Clizia Incorvaia ha svelato di aver subito un deepfake, come riportato da Il Fatto Quotidiano. Micol Incorvaia ha spiegato al suo pubblico di cosa si tratta: “Sono stata vittima di deepfake. Ovvero è stata presa una mia foto e manomessa, repostata ritraendo me totalmente nuda. Nella foto originale indossavo un costumino sotto e una t shirt sopra”.

Degli utenti del web hanno preso una sua foto vestita e l’hanno rimessa online senza veli, modificandola. Si tratta, ovviamente, di un contenuto fasullo, che viene creato attraverso l’intelligenza artificiale. Con questa particolare tecnica vengono prodotti foto e video che sembrano reali, ma in realtà non lo sono.

Una faccenda spiacevole, che sicuramente colpisce profondamente chi ne è vittima. Molte persone, infatti, hanno voluto supportare Micol Incorvaia in questo momento, come ha raccontato lei stessa: “Tantissima gente mi ha detto ‘Micol queste cose non vanno lasciate impunite, la gente fa schifo, io al tuo posto mi sentirei umiliata, non riesco a immaginare l’imbarazzo che stai provando'”.

La reazione ironica di Micol Incorvaia al deepfake

Essere vittima di deepfake può colpire pesantemente una persona. Ma Micol Incorvaia ha deciso di reagire con forza a quest’evento difficile: “Ci sono stati in passato altri tentativi di mettermi in cattiva luce e anche in quel caso io non sono stata toccata da queste vicende. Come in questo caso mi sento talmente pulita, a posto con la coscienza, che davvero la cosa non mi fa male”.

La fidanzata di Edoardo Tavassi è cosciente di aver subito un torto e di non avere alcuna responsabilità a riguardo. Proprio per questo, non vive male quando le è successo e non si fa abbattere dalle circostanze.

La sorella di Clizia Incorvaia, dal fisico piuttosto esile, ha voluto ironicamente ringraziare coloro che hanno rubato la sua immagine, creando una foto fake piuttosto diversa dalla realtà: “E soprattutto vi porto a una riflessione: ma l’avete vista quella foto? Ho due bocce così! Mi hanno fatto fare un figurone! Ringraziamoli”.