Fonte: IPA Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia è stata ospite de La Volta Buona. Nel corso della trasmissione ha parlato del suo imminente matrimonio, il cui programma è stato rivoluzionato per un chiaro motivo famigliare.

Il matrimonio di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia sposerà il suo Paolo Ciavarro il 12 luglio. A Caterina Balivo ha raccontato della proposta di matrimonio del suo grande amore, giunta il 31 dicembre. Erano in Trentino e si stavano preparando per il cenone di Capodanno.

“Gli ho chiesto se gli piacesse come stavo e lui mi dice che manca qualcosa. Allora Gabri mi dà la scatolina, vedo l’anello e lui si è inginocchiato. È stato bellissimo”.

Le nozze dovevano però essere celebrate in Campania a ottobre. Tutto è però andato diversamente. Cerimonia anticipata di diversi mesi, a luglio, e anche un cambio di location. Tutto per il bene di Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro.

“Quando abbiamo deciso la data, non sapevamo neanche se potesse operarsi. Era un miraggio. Si è poi riusciti a ridurre il tumore. L’operazione c’è stata ed è andata abbastanza bene. Si combatte ancora, però. Lei sta continuando con le chemio”.

È stata lei a suggerire di anticipare il tutto, perché “è meglio così”. Il timore che da un giorno all’altro la situazione possa precipitare ha spinto tutti a riorganizzare l’evento, così da poter essere di certo tutti presenti: “Viviamo il qui e ora, godendo di tutte le cose belle che la vita ci sta dando”.

Il rapporto con Eleonora Giorgi

Il legame tra Clizia Incorvaia e la suocera Eleonora Giorgi è davvero speciale. Le due si sono capite subito e lei è stata accolta dall’attrice nel migliore dei modi, appena fuori dalla casa del Grande Fratello.

Il matrimonio sarà in un posto speciale, precisamente a Forte dei Marmi, dove lei e Massimo Ciavarro si sono innamorati, durante le riprese di “Sapore di mare”. Hanno scelto anche la stessa spiaggia del film.

“Credo che lei si ritrovi molto in me. Abbiamo una storia simile, dal momento che anche lei aveva un precedente matrimonio e un altro figlio. Mi ha detto ‘perché ti dovrei giudicare, se è la mia stessa storia’”.

La telefonata di Eleonora Giorgi

Di colpo il telefono squilla, interviene proprio Eleonora Giorgi, che interrompe l’intervista per rivolgere parole d’amore a sua nuora: “Ci tengo a dire che voglio ringraziare Clizia, per come ha saputo accogliere anche questa terribile situazione. Mi permette ogni giorno di credere alla vita, regalandomi del tempo con i suoi bambini. In questo periodo questi due bimbi sono il mio rifugio. Vivo sospesa, com’è normale che sia, sperando che tutto vada bene”.

Si è detta fortunata d’avere due nuore e, ritrovandosi in questa circostanza a parlare con lei e di lei, l’ha ringraziata per aver “spinto” suo figlio accanto: “I figlio maschi, quando si sposano vanno via e restano col cuore, ma lei lo ha riportato fisicamente al fianco. Non sai quanto sei importante”.