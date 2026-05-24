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IPA Dalila Di Lazzaro

Come ogni domenica pomeriggio, Francesca Fialdini tiene compagna al pubblico di Rai 1 con Da noi… a ruota libera, la trasmissione che lascia spazio a interviste a grandi personaggi del mondo dello spettacolo, tra grandi emozioni e momenti di leggerezza. Ospite della giornata del 24 maggio è stata Dalila Di Lazzaro, l’ex modella e attrice che ha vissuto grandi amori e immensi dolori, trovando sempre la forza di ricominciare.

Dalila Di Lazzaro, la fuga dal marito violento

Il primo incontro con l’amore, per Dalila Di Lazzaro è stato spaventoso. Quella con il suo primo marito è stata una relazione tossica, fatta di abusi e violenze anche fisiche. “Una notte mio marito mi ha tirato un posacenere addosso e quella sera ho deciso di scappare” ha raccontato l’attrice nel salotto di Da noi… a ruota libera. “Non volevo più fare quella vita. – ha confidato alla conduttrice Francesca Fialdini – Ho preso il cappotto in silenzio e sono scappata via nel buio della notte”.

Per fortuna, mentre si trovava per strada sola e ferita, ha incontrato un amico: “Ero piena di sangue e impaurita. Mi ha portato via e mi ha nascosto nella sua terrazza”. Pochi giorni dopo, un secondo incontro altrettanto salvifico: “In quel periodo, ho conosciuto una ragazza a Lignano Sabbiadoro e insieme siamo scappate a Roma”. Per Di Lazzaro fu l’inizio di una nuova vita.

Gli amori con Alain Delon e Gianni Agnelli

In seguito, nella vita di Dalila Di Lazzaro l’amore tornò sotto ben altra forma. L’attrice italiana conquistò uno degli uomini più belli del mondo, tra i più affascinanti di sempre. Sul flirt con Alain Delon, Dalila racconta: “Un bellissimo uomo. Quando ero ragazzina avevo in camera un suo poster. La prima volta che l’ho visto ero esterrefatta. Mi portò in camerino e mi chiese di vedermi senza trucco e mi disse: ‘Come sei bella, così sei bellissima’”.

La relazione più importante, fu però quella con l’avvocato Gianni Agnelli, che Di Lazzaro avrebbe preferito rimanesse segreta: “Se la stampa non avesse scritto sulla nostra relazione, nessuno l’avrebbe mai saputo. Eravamo molto riservati”. Agnelli, ricorda l’attrice, era “un uomo che mi ha fatto tanto ridere, però alla fine io mi annoiavo un po’. Mi sono innamorata di un ragazzino della mia stessa età e lo lasciai”.

Oggi, da ormai ben 14 anni, Dalila Di Lazzaro è felice assieme a Manuel Pia, che l’ha raggiunta negli studi Rai a sorpresa. “Dal momento che lui è più giovane di me, non volevo che la gente sporcasse il nostro rapporto. – ha commentato lei con un grande sorriso – L’amore puro esiste. La nostra storia è rimasta segreta per tanti anni”.

L’attrice ha combattuto contro la timidezza

Quella di Dalila Di Lazzaro è una vita che ha richiesto coraggio, fin da quando era poco più che bambina. A 15 anni fu costretta a lasciare il Friuli e la propria casa: “Ho lasciato Udine per necessità. Ho avuto un figlio a 15 anni e non passava buon sangue nella mia famiglia. Ho dovuto lavorare per mantenere mio marito e mio figlio”.

L’innata bellezza le aprì le porte del cinema e della moda, ma Di Lazzaro dovette combattere con una grande timidezza: “Sin da ragazzina ho iniziato a fare l’attrice. Molte volte dovevo girare scene di nudo. È stato uno shock: il giorno ero in scena e la sera andavo in clinica”.