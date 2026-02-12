Guendalina Canessa si sposa, chi è il fidanzato Eros

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Eros e Guendalina Canessa

Guendalina Canessa si sposa. L’influencer ed ex gieffina ha annunciato le nozze con il fidanzato Eros. Un amore cresciuto lontano dai riflettori e diventato sempre più importante, tanto da portarli a giurarsi fedeltà eterna.

Chi è Eros, il fidanzato di Guendalina Canessa

Ma chi è Eros? Di lui si sa poco e niente. Il fidanzato di Guendalina Canessa infatti è particolarmente riservato e nonostante sia presente spesso nelle foto social dell’influencer non viene mai taggato. L’unica certezza è che di lavoro fa l’imprenditore e si occupa di gestire locali. Non a caso è anche l’ex proprietario della Suite, nota discoteca di Capo Vaticano.

I due erano stati legati oltre quindici anni fa. Poi si erano allontanati. Il destino li ha fatti incontrare di nuovo e innamorare, tanto da portarli all’altare. Ad annunciare le nozze è stata proprio Guendalina Canessa che nelle Stories di Instagram ha rivelato di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Eros. La data prescelta dagli sposi è il 7 giugno 2026. Guendalina non ha rivelato altri dettagli, ma la cerimonia potrebbe svolgersi all’estero.

Per l’influencer questo è il secondo matrimonio dopo quello, finito, con Daniele Interrante. L’ex volto di Uomini e Donne e Guendalina si sposarono nel 2010 in Giamaica, un anno dopo il loro primo incontro. Nel 2012 la nascita della figlia Chloe e due anni dopo la rottura, arrivata nel peggiore dei modi a causa di alcune infedeltà del modello e volto tv.

Guendalina Canessa, gli amori e la carriera

Guendalina Canessa è arrivata al successo nel 2009 dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Personalità forte e spumeggiante, si è fatta notare da subito, diventando un personaggio televisivo particolarmente apprezzato. Da quel momento ha preso parte a diversi programmi, da La Talpa a Pomeriggio Cinque sino a Domenica Live.

In parallelo Guendalina si è costruita una carriera sui social, diventando influencer e modella, ma soprattutto collaborando con numerosi brand. Se la carriera della Canessa è stata particolarmente fortunata lo stesso non si può dire per la sua vita amorosa. Dal 2009 al 2014 è stata legata a Daniele Interrante: un amore forte e importante, segnato da un finale amaro.

Nel corso degli anni Guendalina ha vissuto altri amori, ma nessuno sembrava destinato a portarla alle nozze. L’ultimo quello con Claudio Tommasini a cui l’influencer aveva detto addio perché non si sentiva pronta a fare dei passi avanti nella loro relazione.

A raccontarlo era stata lei stessa, spiegando le ragioni della rottura. “Dopo due anni ho dovuto lasciarlo andare e questo è stato un gesto altruistico perché lui vuole una famiglia tutta sua, vuole dei figli tutti suoi ed io no – aveva detto -. So che posso sembrare egoista, ma io non sento questa necessità, non sento questo bisogno. Quindi visto che non c’erano le basi per un futuro, perché continuare a far perdere tempo in primis a lui e poi a me?”.

Poi l’incontro, dopo 15 anni, con Eros. Il colpo di fulmine e la scelta di convolare a nozze con l’imprenditore, dando vita ad una vera e propria favola.