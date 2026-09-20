Verissimo, Ilary Blasi ammonisce la figlia Chanel: “È impazzita”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Ilary Blasi si racconta a Verissimo, ai microfoni dell’amica del cuore Silvia Toffanin, l’unica invitata vip presente al suo matrimonio con Bastian Muller. La conduttrice si è divertita a intervistare l’amica, fra battute sulle nozze e novità sul Grande Fratello Vip.

Ilary Blasi racconta le nozze con Bastian Muller

Intervenuta in collegamento, Ilary Blasi ha svelato le sue sensazioni dopo settimane piuttosto intense, segnate dal ritorno in tv alla conduzione del Grande Fratello Vip e il matrimonio con Bastian Muller. Le nozze, celebrate a Ravello, hanno coronato l’amore della conduttrice e dell’imprenditore tedesco dopo l’incontro romantico avvenuto all’aeroporto di New York.

“Domenica scorsa a quest’ora tu ti stavi preparando”, ha detto Silvia Toffanin, accogliendola. “Tu lo sai bene, eri lì con me – è stata la pronta replica di Ilary, che ha ricordato quel giorno speciale -. Eravamo poche persone, tutti amici, è stata una cosa molto intima. A metà navata mi sono un po’ emozionata, perché tutti piangevano”.

“Eri bellissima, l’abito era meraviglioso e hai vissuto un sogno. Sei diventata frau Müller-Pettenpohl”, ha scherzato la presentatrice di Verissimo. “Terribile”, ha risposto lei ridendo.

Poi Ilary ha ricordato il momento più emozionante e bello del suo matrimonio: “Il ricordo più bello che terrò nel cuore è durante la cena quando ballavamo insieme. C’era un’atmosfera unica, con tanto amore”.

La Blasi ha poi parlato della scelta di chiedere a tutti gli invitati di vestirsi di bianco: “Ho infranto tutte le regole, vivo senza regole. Mi piaceva l’idea di avervi tutte vestite in bianco. Eravamo tutte un po’ spose, non volevo essere sola”.

Le parole su Chanel Totti e sul desiderio di maternità

Silvia Toffanin ha poi chiesto a Ilary Blasi un commento sull’intervista della figlia Chanel Totti che nella scorsa puntata di Verissimo aveva parlato del dolore per il divorzio dei genitori, ma anche del sogno di diventare presto madre.

“Mi piacerebbe tantissimo diventare mamma giovane per avere quel legame che io ho con la mia, avere pochi anni di differenza per poter crescere insieme”, aveva confessato. La replica di Ilary Blasi è stata immediata. La conduttrice del GF Vip è infatti apparsa sorpresa dalle parole della figlia.

“È impazzita? – ha detto -. Sono appena diventata moglie, ora devo diventare subito nonna? Chanel ha il progetto di lasciare il figlio a me. Eh no, organizzati. Chanel, pensaci bene: hai 19 anni, divertiti, rimani single e viaggia”.

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip

Spazio anche alle anticipazioni del Grande Fratello Vip con l’intervento delle opinioniste dello show. “L’ho trovata un po’ imborghesita. Quando si è sposata Ilary era un po’ barocca, un poco pomposa”, ha detto Selvaggia Lucarelli, commentando le nozze con Bastian Muller. La conduttrice è quindi scoppiata a ridere. “A me lei è piaciuta tantissimo. Anche il marito, lo avevo visto solo in foto”, ha aggiunto Cesara Buonamici.

Poi il commento su Bastian Muller. “L’ho visto meglio questa volta ed è davvero un bell’uomo”, ha rivelato Cesara, mentre Selvaggia ha spiegato: “Lui è sempre stato bono”. La conduttrice e le opinioniste hanno poi annunciato tante novità per il Grande Fratello Vip dove non mancheranno confronti e colpi di scena.