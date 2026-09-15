Chanel Totti, dolcissima accanto a mamma Ilary nel suo giorno più bello con Bastian Muller

Una giornata in famiglia per Ilary Blasi, che ha avuto accanto a sé anche Chanel Totti nel giorno del sì con Bastian Muller

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Chanel Totti e Ilary Blasi, legate anche nel giorno del sì

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno scelto la Costiera Amalfitana per il loro matrimonio, ma hanno voluto tenere il grande giorno per quanto possibile lontano dai riflettori.

Le nozze sono state celebrate a Ravello, con prima la festa a Villa Cimbrone e poi, dopo la mezzanotte, il rito civile in Comune. Una serata molto riservata condivisa con un gruppo ristretto di familiari e amici.

Tra le persone più care a Ilary non poteva mancare Chanel. La figlia della conduttrice ha accompagnato la mamma in una giornata così importante e proprio le immagini di loro due insieme raccontano uno dei momenti più teneri delle nozze.

Chanel Totti e Ilary Blasi, complicità al matrimonio

Dopo la festa a Villa Cimbrone, per gli sposi è arrivato il momento del sì in Comune, con Ilary che ha raggiunto Palazzo Tolla attraversando le strade di Ravello. E anche in questa occasione Chanel era accanto alla mamma, dopo aver condiviso con lei l’intera giornata.

Nelle foto che sono circolate sui social, infatti, Ilary e Chanel sono spesso insieme: a braccetto, strette in un abbraccio, sorridenti e complici. Anche i loro look sembrano parlare la stessa lingua: entrambe hanno scelto il bianco, seguendo il dress code delle nozze pensato per le invitate.

È una delle immagini più belle arrivate dalle nozze: c’è Ilary nel giorno in cui sposa Bastian e c’è sua figlia, accanto a lei, a condividere quei momenti prima della cerimonia. Chanel, del resto, è stata sempre molto legata alla mamma e anche in questa occasione è rimasta vicina a lei senza cercare il centro della scena.

Chanel al fianco anche di Bastian

Dopo aver camminato insieme a Ilary, Chanel ha accompagnato anche Bastian Muller verso il Comune. Lo sposo è arrivato per primo a Palazzo Tolla proprio con Chanel sottobraccio, mentre Ilary è arrivata poco dopo, percorrendo a piedi i circa 400 metri che separavano Villa Cimbrone dal municipio.

Non è la prima volta che Chanel mostra di avere un rapporto sereno con Bastian. Nel giorno del matrimonio, però, quel gesto ha assunto un significato particolare: prima momenti bellissimi al fianco della mamma, poi l’affinità con l’uomo pronto a diventare il marito di Ilary.

Bastian, dal canto suo, aveva già mostrato pubblicamente il suo affetto per Chanel dopo la sua esperienza a Pechino Express. Quando ha concluso il viaggio insieme a Filippo Laurino, Muller aveva condiviso sui social una dedica in cui le diceva quanto fossero orgogliosi di lei. Un messaggio scritto a nome suo e di Ilary, che ha dimostrato quanto Chanel fosse ormai parte della loro quotidianità.

Chanel ha attraversato con la sua famiglia anni tutt’altro che semplici, sempre sotto gli occhi di tutti. Nel 2026, parlando a Pechino Express, aveva raccontato senza troppi giri di parole quanto fosse stato difficile affrontare la separazione dei genitori: “Non è stato facile”, aveva detto, spiegando anche quanto fosse complicato leggere sui social e sui giornali ricostruzioni diverse dalla realtà che lei conosceva.

Oggi quelle parole appartengono a una fase diversa della sua vita. E a Ravello Chanel era lì, accanto a Ilary e Bastian, nel giorno in cui la mamma ha iniziato un nuovo capitolo della sua storia.