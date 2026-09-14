Matrimonio Ilary e Bastian, perché le invitate erano tutte vestite di bianco. Il segreto dietro il dress code

Alle nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller tutte le invitate erano vestite di bianco: dietro l’insolito dress code si nasconde un significato ben preciso

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Getty Images Ilary Blasi

Un matrimonio fuori dagli schemi quello di Ilary Blasi e Bastian Muller. La conduttrice, da sempre poco incline alle convenzioni, ha scelto di sovvertire una delle regole non scritte più radicate delle nozze: mai vestirsi di bianco se non si è la sposa. A Ravello, invece, è accaduto esattamente il contrario. Tutte le invitate sono state chiamate a indossare il bianco, trasformando quello che normalmente sarebbe considerato un imperdonabile errore di dress code in una precisa scelta voluta dalla stessa Ilary. La conduttrice Mediaset non voleva essere l’unica donna in bianco. Voleva, al contrario, essere circondata da quel colore. E il motivo racconta molto della nuova fase della sua vita.

Perché Ilary Blasi ha voluto tutte le donne in bianco al suo matrimonio

Stando a quanto spifferato dall’entourage di Ilary Blasi, il dress code del suo matrimonio con Bastian Muller nasconde un significato ben preciso. Il bianco scelto per tutte le donne rappresenta “la luce ritrovata”, diventando emblema di libertà, rinascita e felicità dopo anni particolarmente complessi.

“Ritrovare la luce, ripartire libera e felice”, è il concetto alla base della scelta. Ilary ha quindi rovesciato uno dei codici più tradizionali delle nozze: anziché riservare il bianco esclusivamente a sé stessa, lo ha trasformato nel filo conduttore dell’intera cerimonia.

Una scelta che assume inevitabilmente anche un valore simbolico considerando gli ultimi anni della vita della conduttrice, segnati dalla separazione da Francesco Totti e poi dall’inizio della relazione con Bastian Muller. Il matrimonio diventa così non soltanto il coronamento della loro storia, ma anche l’immagine di un nuovo capitolo.

Per gli uomini, invece, la richiesta è stata completamente opposta: total black. Si è cosi creato un binomio glamour e perfettamente armonico.

L’abito da sposa di Ilary Blasi, dalle infradito ai guanti

In mezzo a tante invitate vestite dello stesso colore, Ilary Blasi ha comunque mantenuto il ruolo di protagonista. Per il matrimonio ha scelto un abito bianco essenziale impreziosito da dettagli in pizzo, completato da lunghi guanti in raso, orecchini chandelier e una mini pochette Chanel dorata.

Ai piedi tacchi vertiginosi che ha poi tolto per il rito civile in Comune, arrivato verso l’una di notte. La presentatrice del Grande Fratello Vip ha optato per delle infradito: “Avete mai visto una sposa con le infradito?”, ha scherzato con i giornalisti presenti.

Le nozze blindate a Ravello e gli altri dettagli

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno scelto di vivere il loro matrimonio lontano da occhi indiscreti. La cerimonia è stata infatti organizzata all’insegna della massima riservatezza: prima dell’inizio dell’evento sarebbero stati ritirati i cellulari dei circa 60 invitati e dello staff presente a Villa Cimbrone, così da evitare foto e video non autorizzati.

Tra i volti noti dello spettacolo spiccava Silvia Toffanin, legata alla sposa da un’amicizia che dura da circa vent’anni, nata agli esordi delle rispettive carriere nel programma Passaparola.

Particolare attenzione anche alla torta nuziale, realizzata su cinque piani e aromatizzata all’arancia: un dettaglio scelto espressamente dallo sposo. I festeggiamenti, inoltre, non si sarebbero conclusi con il sì: il programma sarebbe stato articolato su due giornate, con un secondo momento conviviale organizzato in un’altra location per prolungare i festeggiamenti insieme agli ospiti.

Ma tra tutti i particolari delle nozze, è il mare di abiti bianchi a raccontare meglio di tutti il messaggio scelto da Ilary. Non essere l’unica a indossare il colore della sposa, ma condividerlo con le donne più vicine a lei: una scenografia pensata per trasformare quella “luce ritrovata” nel simbolo della sua nuova vita accanto a Bastian.