Yoga Radio Estate, anticipazioni dell’11 agosto: gli ospiti di Noemi ed Enrico Papi

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IPA Enrico Papi e Noemi conducono "Yoga Radio Estate"

Se c’è una certezza nell’estate televisiva, questa passa dalla musica e dai grandi concerti in piazza. Questa sera, martedì 11 agosto, il palinsesto di Mediaset torna a fare da colonna sonora della serata con il secondo appuntamento di Yoga Radio Estate.

Dopo il debutto della scorsa settimana, il format live prodotto da Radio Bruno torna in prima serata su Italia 1 con una nuova serata tutta da vivere a ritmo di musica. Sul palco, ancora una volta, ci sono Noemi ed Enrico Papi, pronti a guidare il pubblico tra le esibizioni degli artisti che animano questa nuova puntata.

La piazza torna così a trasformarsi in un grande palco a cielo aperto, mentre la musica arriva sul piccolo schermo per accompagnare una delle serate più calde dell’estate. E, tra volti amatissimi e artisti delle nuove generazioni, la scaletta promette di mettere insieme mondi musicali diversi, con qualche sorpresa per il pubblico di Yoga Radio Estate. Ecco cosa aspettarsi.

“Yoga Radio Estate”, gli ospiti dell’11 agosto

La seconda puntata di Yoga Radio Estate porta sul palco di piazza Cavalli a Piacenza una scaletta che attraversa generazioni e generi diversi. Ci sono artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, protagonisti delle classifiche degli ultimi anni e nomi più giovani che, un brano dopo l’altro, si stanno facendo spazio nella scena contemporanea.

A tenere insieme una serata così ricca ci sono Noemi ed Enrico Papi, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari e pronti a condividere il palco con tanti grandi nomi.

Ci sono i The Kolors, che negli ultimi anni hanno fatto dell’incontro tra pop, dance e sonorità internazionali il loro tratto distintivo, e Gabry Ponte, che porta sul palco tutta l’energia della dance anni ’90. Poi arriva J-Ax, che negli ultimi mesi si è divertito a esplorare anche sonorità country mostrando ancora una volta un lato diverso del suo percorso musicale.

Tra gli ospiti c’è anche Anna Tatangelo, con una carriera iniziata giovanissima e costruita tra grandi successi e partecipazioni al Festival di Sanremo. Clara, invece, arriva dopo un periodo importante per la sua musica, che l’ha portata dal successo di Mare Fuori al palco dell’Ariston.

E poi c’è Orietta Berti, che con oltre sessant’anni di carriera continua a essere una presenza capace di attraversare epoche e generazioni della musica italiana. Sul palco trova spazio anche Dolcenera, con il suo percorso tra pop, rock ed elettronica.

La scaletta riunisce poi due voci come Francesco Renga ed Ermal Meta, entrambi protagonisti di numerose partecipazioni a Sanremo e di una lunga storia nella musica italiana. C’è anche Sangiovanni, arrivato al grande pubblico attraverso Amici e poi protagonista delle classifiche con i suoi primi successi.

Il rap e le sonorità urban, invece, entrano nella serata con Ernia, Nayt, Frah Quintale e Samurai Jay, mentre Ditonellapiaga porta sul palco il suo pop contaminato dall’elettronica. A completare una scaletta già molto varia ci sono LDA e Aka 7even, entrambi conosciuti dal pubblico grazie ad Amici, insieme a Nicolò Filippucci, Cioffi, Cate Lumina e Welo, che rappresentano la parte più giovane del cast.

Dove e quando vedere “Yoga Radio Estate”

Il secondo appuntamento con Yoga Radio Italia è programmato per stasera, martedì 11 agosto, in prima serata su Italia1 a partire dalle 21.20 circa.

Per chi non riuscisse a seguire la serata, la puntata resta disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare tutte le esibizioni e i momenti più coinvolgenti dello show.