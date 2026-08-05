Yoga Radio Estate, le pagelle del 4 agosto: Noemi sorprende (9), Angie e Gard di Amici sono strepitosi (8)

A Yoga Radio Estate, Noemi sorprende come presentatrice, Angie e Gard di Amici sono strepitosi e Francesca Michielin strega tutti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Noemi

La grande musica arriva su Italia 1 con Yoga Radio Estate, un programma a base di musica e grandi artisti, condotta dall’inedita coppia formata da Noemi ed Enrico Papi. La trasmissione, che comprende ben quattro appuntamenti in prima serata, racconta una serie di concerti che hanno toccato le piazze dell’Emilia Romagna.

Le puntate infatti sono state registrate durante il tour musicale di Radio Bruno con la prima tappa in scena a Riccione nel palcoscenico di Piazzale Roma. Ad esibirsi tanti nomi della musica nazionale e internazionale, con la possibilità di seguire la trasmissione anche streaming e su Mediaset Infinity, dove resterà disponibile per la visione on demand.

Noemi è la conduttrice perfetta. Voto: 9

La presenza di Noemi sul palco era attesissima dai fan della cantante e non solo. Il programma infatti non solo la vede nei panni di conduttrice, ma è stato anche registrato prima della sua caduta dal palco, avvenuta qualche settimana fa durante un suo concerto.

Attualmente la cantante si sta riposando, cercando di riprendersi dai traumi fisici causati dalla caduta. Su Instagram ha invitato i fan a seguirla, bloccata al letto, ma comunque sorridente e pronta a tornare sul palco non appena starà meglio. La trasmissione infatti è stata registrata il 1 giugno, mentre la rovinosa caduta dal palco di Noemi risale allo scorso 20 luglio durante il concerto tenuto a San Salvo Marina (Chieti). Sui social, nei giorni successivi all’incidente, la cantante aveva svelato di avere una ferita alla testa e di aver subito la frattura dell’acetabolo non scomposta. Il suo tour, attualmente sospeso, riprenderà il prossimo 16 agosto a Bisacquino.

Sul palco dello Yoga Radio Estate, Noemi è apparsa assolutamente a suo agio, con un look favoloso fatto di raso e piume, sorriso e battuta pronta. Ottima l’alchimia con Enrico Papi, sempre pronto a scherzare con la cantante che ha vestito alla perfezione i panni della conduttrice, senza perdere la sua spontaneità.

Noemi ha scherzato con i cantanti sul palco, accolto amici e fatto domande interessanti a tutti. Mostrando la sua enorme conoscenza musicale, ma anche la sua simpatia infinita. Che dire: promossa a pieni voti! Voto: 9

Enrico Papi è una garanzia. E con Noemi funziona alla perfezione. Voto: 8

Se Noemi è sembrata così a suo agio sul palco nei panni di conduttrice è anche merito del suo compagno di viaggio. Enrico Papi quando si parla di divertimento non delude mai. Il suo stile di conduzione è da sempre particolare e unico.

Frizzante, ironico ed esuberante, Papi ha sempre la battuta pronta ed è il grande motore dello Yoga Radio Estate. Il suo ritmo di conduzione è incalzante, mai esagerato, mescolando autoironia, battute e un intrattenimento leggero. Un cantante dopo l’altro, Papi sa sempre trovare la chiave giusta per rendere interessante il momento.

Chiede a Delia e Serena Brancale di presentare Levante, a sorpresa e fra qualche imbarazzo. Scherza con Noemi e interviene per parlare di musica. E non solo. Nonostante sia un pilastro della tv italiana, lascia il giusto spazio a Noemi. Insomma, che dire: Papi è sempre una garanzia. Voto: 8

Serena Brancale è esplosiva (con Delia e Levante). Voto: 8

Energia allo stato puro e una voce impossibile da non ammirare: Serena Brancale si mangia il palco a Radio Yoga Estate. Non ci sono dubbi: è lei la regina musicale di questa prima puntata dello show itinerante.

Con un look sporty chic total white, conquista il pubblico cantando i suoi più grandi successi. Da Anema e Core a Serenata, sino all’ultima hit: Al mio paese. Con la canzone l’artista invita Delia e Levante a raggiungerla sul palco. Ed è subito show. Le tra artiste insieme sono una bomba e danno vita ad uno spettacolo eccezionale che fa ballare e cantare il pubblico. Il legame fra le tre donne è vero e sincero, ben visibile anche attraverso lo schermo della tv.

“Siamo amiche, ci parliamo, ci confidiamo tutto”, racconta l’artista ai conduttori, rivelando di ammirare le altre cantanti sia come donne che come artiste.

Gard ed Angie, i ragazzi di Amici fanno scuola. Voto: 8

Non solo nomi consolidati della musica. Sul palco di Yoga Radio Estate anche gli ex concorrenti di Amici. Direttamente dall’ultima edizione dello show di Maria De Filippi, Gard ed Angie hanno regalato due esibizioni straordinarie in cui non si sono risparmiati.

Giovani, promettenti e ricchi di energia, i due artisti si sono messi alla prova, cantando di fronte ad un vasto pubblico. E hanno vinto la scommessa. Gard è sceso fra gli spettatori, dando vita ad una esibizione coinvolgente e forte. Angie ha conquistato anche Enrico Papi che si è complimentato con lei.

“Sei emozionata?”, le ha chiesto. La cantante ha annuito: “Sì, era il mio sogno da sempre”.

Francesca Michielin è una strega moderna (e ipnotica). Voto: 7

Ipnotica: non c’è altro modo per descrivere Francesca Michielin che è salita sul palco per cantare Strega comanda, il suo nuovo singolo, uscito il 5 giugno 2026, che parla di emancipazione femminile, esplorando il tema a partire dalla figura della strega, considerata simbolo di autodeterminazione e indipendenza.

Con un trucco ispirato ai celtici, bellissima con il suo look estroso, ispirato proprio alle streghe, Francesca Michielin ha ipnotizzato il pubblico. Splendida la canzone, stupenda lei. Fuori dagli schemi, unica e senza paura di sperimentare. Proprio come ha notato la stessa Noemi, salutandola e complimentandosi con lei.