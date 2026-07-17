Ascolti tv del 16 luglio, Ilary Blasi e lo scontro con Luca Argentero

Ilary Blasi ha condotto Tim Battiti Live su Canale 5 e si è trovata Luca Argentero come rivale su Rai 1 con Doc - Nelle tue mani: tutti gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Ilary Blasi

In attesa di vedere la finale dei Mondiali 2026 il prossimo weekend, Rai 1 ha riproposto la terza stagione della fiction, Doc- Nelle tue mani con Luca Argentero.

Su Canale 5 invece Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia ha condotto una nuova puntata di Tim Battiti Live dove si sono alternati sul palco Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, Ernia, J-Ax, Patty Pravo, Anna, Gabry Ponte, Rocco Hunt, Orietta Berti, Serena Brancale e Delia, Clementino, Benji & Fede con Alex Britti, Sayf, Rosa Chemical, Alessio Bernabei, Nicolò Filippucci, Lorenzo Salvetti, Angie, Settembre.

Su Italia 1 è andato in onda Chicago Med 11 e su Rete 4 Zona Bianca. Invece su Rai 2 abbiamo visto La Finale Italia Francia 2006: Il cielo è azzurro sopra Berlino e su Rai 3 La Traviata all’Arena di Verona. La7 ha trasmesso In Onda.

Nell’access prime time è tornato Stefano De Martino con Affari Tuoi ma durerà poco la sfida con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 16 luglio: Ilary Blasi batte Argentero

Su Rai 1 Doc – Nelle tue mani 3 incolla al piccolo schermo 1.465.000 spettatori pari al 12.5% di share dalle 21:50 a mezzanotte. Su Canale5 Battiti Live conquista 1.812.000 spettatori con uno share del 18.7% dalle 21:58 alle 00:55. Su Rai2 La Finale. Italia-Francia 2026 – Il cielo è azzurro sopra Berlino intrattiene 799.000 spettatori pari al 5.8%.

Su Italia1 Chicago Med conquista 806.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona segna 445.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 740.000 spettatori (7.5%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 730.000 spettatori e il 5.2%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 420.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 334.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio. Sul Nove La Corrida raduna 320.000 spettatori con il 2.6%.

Access Prime Time, dati del 16 luglio: Gerry Scotti schiaccia De Martino

Su Rai1 Affari Tuoi Mundial totalizza 3.278.000 spettatori (21.5%) dalle 20:44 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:42 alle 20:52 (3.038.000 – 20.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.765.000 spettatori pari al 24.6% dalle 20:54 alle 21:50.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 514.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 795.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.336.000 spettatori (8.9%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 762.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 524.000 spettatori e il 3.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.230.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 Foodish arriva a 355.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 378.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 16 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.103.000 spettatori pari al 22.7%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.100.000 spettatori pari al 27%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.236.000 spettatori (14.7%), mentre The Wall convince 1.638.000 spettatori (15.7%).

Su Rai2 Italia Chiama America conquista 310.000 spettatori con il 3.3%, mentre Blue Bloods è seguito da 389.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 303.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 397.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.884.000 spettatori (16%). A seguire Blob segna 765.000 spettatori (5.8%) e Via dei Matti n° 0 in replica 723.000 spettatori (5.1%).

Su Rete4 La Promessa intrattiene 794.000 spettatori (6.2%). Su La7 Grantchester raduna 102.000 spettatori pari all’1.2% nel primo episodio e 131.000 spettatori pari all’1.3% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 248.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (239.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 384.000 spettatori con il 3%.