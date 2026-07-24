Ascolti tv del 23 luglio, Ilary Blasi si prende la prima serata

Ilary Blasi ha condotto "Tim Battiti Live" su Canale 5 e non teme il confronto con Luca Argentero. Liorni non convince: tutti gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Ilary Blasi

Giovedì 23 luglio in tv ha dominato Ilary Blasi che con Fabio Rovazzi e Daniela Battaglia ha condotto su Canale 5 Tim Battiti Live. Sul palco si sono alternati Annalisa, Tommaso Paradiso, The Kolors, Serena Brancale, Fred De Palma, Elettra Lamborghini, Ditonellapiaga, Francesco Gabbani, Samurai Jay, LDA, Aka7even, Fabio Rovazzi, Gabry Ponte, Welo con Anna Tatangelo, Francesca Michielin, Grelmos, Dolcenera, Federica Abbate, Mew, Petit, Elena D’Elia.

Su Rai 1 è andata in onda la replica di Doc – Nelle tue mani 3 con Luca Argentero che Ilary Blasi non teme per niente e su Rai 2 la replica de Il commissario Rex. Mentre su Rai 3 abbiamo visto Kilimangiaro Estate. Italia 1 ha proposto Chicago Med e su Rete 4 è tornato l’appuntamento Zona Bianca. Su La7 abbiamo visto In Onda.

Nell’access prime time Marco Liorni non convince con L’Eredità Summer e Gerry Scotti si prende tutto lo share.

Dalle 10 tutti i dati di ascolti tv del 23 luglio