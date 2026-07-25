“La vertigine non è paura di cadere”, l’ironia di Noemi dopo la caduta dal palco

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Noemi

Noemi non si lascia fermare dalla caduta dal palco e su Instagram ironizza, mentre è ancora ferma al letto nel tentativo di recuperare le energie e riprendersi dopo quanto accaduto. Nonostante la grande paura e la corsa in ospedale, la cantante non si è lasciata abbattere e sui social è apparsa nuovamente sorridente e pronta a ripartire.

Noemi cade dal palco: la paura e l’ironia della cantante

La caduta dal palco di Noemi è stato uno dei video più condivisi e commentati negli ultimi giorni. L’incidente della cantante, avvenuto mentre cantava il brano Briciole ad un concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti.

Dalle clip finite sui social è possibile scoprire la dinamica dell’incidente. L’artista romana infatti stava cantando la fine del brano e si è avvicinata al bordo del palco per salutare il pubblico. A quel punto ha perso l’equilibrio ed è caduta nel vuoto. I soccorsi sono stati immediati e Noemi è stata immediatamente trasportata in ospedale per accertamenti.

Ferita alla testa, è stata medicata dagli operatori del 118 presenti al concerto e in seguito è stata trasferita presso l’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Poco dopo Noemi ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritraeva su un letto d’ospedale, visibilmente provata, ma sorridente.

Una positività che la cantante romana non ha perso nemmeno in questi giorni. Costretta a fermarsi per potersi prendere cura della sua salute, Noemi ha postato su Instagram alcune foto che raccontano la caduta dal palco e ironizzano.

“Cose che ho scoperto dopo la caduta dal palco”, ha scritto. Citando il brano di Jovanotti Mi fido di te, ha spiegato: “La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare”. Poco dopo, mostrando il braccio con un vistoso tutore, ha rivelato di aver capito di avere “l’abilità di far sparire metà della popolazione con uno schiocco di dita”.

Noemi ha aggiunto di aver imparato che “non sempre basta prevedere le cose” e “l’utilità di fare corsi di parkour”, ma anche che “lanciarsi dal palco non è il modo migliore per scendere dal bambino con il laser”.

Insomma, nonostante le difficoltà, Noemi non ha perso il suo spirito combattivo e la voglia di ridere anche dei suoi guai.

Come sta Noemi

Ma come sta Noemi. Poco dopo essere caduta dal palco Noemi si era mostrata in foto con una collare e una borsa con il ghiaccio sulla testa. “Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista — aveva scritto —. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore. Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare”.

“È stata dimessa, sta bene – ha spiegato Enzo Di Prinzio, primario del Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale in cui è stata ricoverata -. È stata molto fortunata perché poteva riportare lesioni molto più gravi. Abbiamo eseguito una Tac total body, chiesto una consulenza neurologica per il trauma cranico, suturato la ferita sulla fronte. I fan possono tirare un sospiro di sollievo perché dai controlli non è emerso nulla di grave”.