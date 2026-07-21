Noemi torna a cantare in tv stasera dopo l’incidente, dove vederla

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IPA Noemi

Noemi torna in televisione, poche ore dopo il grande spavento che ha tenuto con il fiato sospeso fan e addetti ai lavori. La cantante romana è tra i protagonisti del nuovo appuntamento di TIM Summer Hits, in onda in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu.

Noemi alla prima puntata di TIM Summer Hits

Un ritorno in tv che arriva all’indomani dell’incidente avvenuto durante il concerto di San Salvo Marina, in provincia di Chieti, dove Noemi è caduta dal palco riportando diversi traumi.

La sua presenza nella trasmissione non è però legata a un rientro anticipato sulle scene. Le puntate di TIM Summer Hits sono state registrate tra il 21 e il 24 giugno in piazza del Popolo, a Roma.

Per questo motivo il pubblico potrà rivederla esibirsi normalmente sul palco, nonostante il tour estivo sia stato sospeso per consentirle di affrontare il periodo di recupero imposto dai medici.

Nel corso della serata saliranno sul palco anche Achille Lauro, Emma, Francesco Gabbani, J-Ax, Negramaro, Rkomi, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Raf, Cristiano Malgioglio, Paola Iezzi e numerosi altri protagonisti della musica italiana, in una delle trasmissioni più attese dell’estate.

Come sta Noemi dopo la caduta dal palco

L’incidente di Noemi risale alla serata di domenica 19 luglio. Mentre stava salutando il pubblico al termine del concerto di San Salvo Marina, la 44enne ha perso l’equilibrio ed è precipitata dal palco. Soccorsa immediatamente dal personale sanitario, è stata trasportata all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per tutti gli accertamenti del caso.

A rassicurare sulle sue condizioni è stato Enzo Di Prinzio, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale abruzzese. Il medico ha spiegato che Noemi è stata molto fortunata: gli esami hanno evidenziato un politrauma con interessamento del cranio, del bacino e del polso destro, ma senza lesioni cerebrali né complicazioni interne.

La Tac total body e la consulenza neurologica hanno escluso conseguenze più gravi, mentre le microfratture riscontrate non richiedono un intervento chirurgico.

La prognosi prevede circa un mese di riposo con mobilità ridotta per favorire la guarigione del bacino. Noemi dovrà inoltre indossare un tutore al polso per circa venti giorni e un collare cervicale per lo stesso periodo. Una pausa obbligata che ha costretto l’artista a rinviare gli appuntamenti dal vivo previsti nelle prossime settimane.

Il tour sospeso e l’appuntamento di stasera su Rai 1

Dopo il ricovero, è stata la stessa Noemi a rassicurare i fan attraverso i social. Con una fotografia scattata dall’ospedale, la cantante ha raccontato di essersi presa “un grande spavento”, spiegando che i medici le hanno imposto quattro settimane di riposo. Ha anche scherzato sull’accaduto, scrivendo di avere “la testa dura” e promettendo di tornare presto sul palco.

La produzione ha quindi confermato la sospensione temporanea del tour estivo, che dovrebbe riprendere dal 16 agosto, salvo diverse indicazioni dei medici. Nel frattempo, il pubblico potrà comunque rivederla questa sera su Rai 1 grazie alle registrazioni di TIM Summer Hits, uno degli eventi musicali simbolo dell’estate.

L’appuntamento è fissato per le 21.30, quando Noemi tornerà a emozionare il pubblico del piccolo schermo con un’esibizione che, alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore, assume inevitabilmente un significato ancora più speciale.