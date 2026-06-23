Alessia Mancini wild con un bikini leopardato: la vacanza in Sardegna con la famiglia

Alessia Mancini si gode qualche giorno di relax in Sardegna con i figli e Flavio Montrucchio e conquista Instagram con un bikini animalier che profuma d’estate

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Alessia Mancini

L’estate, per Alessia Mancini, ha il colore del mare di Sardegna e il mood spensierato di chi sa godersi davvero una pausa. L’ex velina ha condiviso su Instagram alcuni scatti della sua vacanza in famiglia con il marito Flavio Montrucchio e i due figli, Mya e Orlando, regalando ai follower un mini album di ricordi. Ma tra panorami da cartolina e atmosfera rilassata, a catturare l’attenzione è stato anche il suo look da spiaggia: un bikini leopardato che conferma il fascino intramontabile dell’animalier, soprattutto quando viene indossato con naturalezza.

Alessia Mancini in bikini leopardato, il look wild dell’estate

Altro che costumi minimal o tinte neutre, Alessia Mancini per la sua vacanza sarda ha scelto un bikini leopardato, perfetto per chi vuole portare in spiaggia un tocco più grintoso senza perdere eleganza. Il motivo animalier, ciclicamente considerato “too much” e poi puntualmente protagonista dell’estate, si conferma uno dei grandi classici per i look da spiaggia. Su di lei, poi, è perfetto perché non è neanche lontanamente ostentato: è un dettaglio glamour dentro un racconto molto semplice, fatto di mare, relax e vita lenta.

A completare il look, anche un kimono leggero che scivola sulle spalle, aggiungendo un tocco boho e raffinato all’insieme. Il risultato è un look wild ma non eccessivo, femminile ma pratico, pensato per una giornata al sole più che per una posa da copertina. Ed è proprio questa naturalezza a rendere le immagini così riuscite: l’ex velina non sembra inseguire l’effetto wow a tutti i costi, ma raccontare una parentesi felice nel mezzo di una vacanza dal sapore autentico.

La Sardegna formato famiglia

“Una settimana senza fretta, che ci ha regalato momenti bellissimi”, ha scritto Alessia Mancini accompagnando le immagini della vacanza. Poche parole ma quelle che bastano a restituire lo spirito del viaggio: nessuna corsa, nessun programma da rispettare, solo il piacere di fermarsi e vivere il tempo con le persone più care.

La Sardegna, con la sua luce limpida e il mare che non ha certo bisogno di filtri, diventa lo sfondo ideale per una pausa che sembra avere il sapore delle cose semplici. La showgirl ha anche aggiunto che i ricordi “non occupano spazio in valigia”, una frase che profuma già un po’ di nostalgia da rientro. E in effetti il post ha proprio quel tono lì: frammenti di un tempo sospeso, lontano dalla routine, da portare a casa insieme alla sabbia rimasta nelle borse.

48 anni e non sentirli

La vacanza arriva anche in un momento speciale per Alessia Mancini, che tra pochi giorni, il 25 giugno, festeggerà 48 anni. Un compleanno che sembra arrivare nel modo più luminoso possibile, con il mare davanti, la famiglia accanto e quella serenità che rende tutto più bello. E che ci fa un po’ invidia.

Appare in forma splendida, ma soprattutto rilassata e lontana anni luce dall’idea di perfezione forzata e chirurgica che spesso domina i social. E forse è proprio questo a colpire di più: la capacità di mostrarsi femminile e glamour senza trasformare a tutti i costi ogni immagine in una performance.