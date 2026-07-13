Pamela Prati, il dettaglio del bikini a 67 anni è audace

Pamela Prati sfoggia un bikini verde dal taglio minimal e un look estivo raffinato. A 67 anni conquista i social con eleganza, sensualità e dettagli glamour

Foto di Antonella Latilla

Antonella Latilla

Giornalista, esperta di tv e lifestyle

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

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L’estate di Pamela Prati passa anche dai social, dove la showgirl ha condiviso alcuni scatti all’insegna del relax che hanno subito catturato l’attenzione. Tra una pausa a bordo piscina e un momento di tranquillità immersa nel verde, è soprattutto un particolare del suo look ad aver incuriosito i follower: il bikini, essenziale e dal taglio minimal, che mette in risalto uno stile elegante ma allo stesso tempo deciso. Nelle immagini, la soubrette sarda sceglie un’estetica sobria, fatta di pochi accessori e di colori naturali, dimostrando ancora una volta come il fascino non abbia età.

Pamela Prati, un bikini minimal ma audace che conquista subito

Il protagonista degli scatti è senza dubbio il costume da bagno. Pamela Prati opta per un bikini verde scuro dal design essenziale, caratterizzato da laccetti sottili e da una linea minimal che lascia spazio alla silhouette senza risultare eccessiva.

In uno degli scatti, la showgirl è distesa sul lettino a bordo piscina e il focus cade proprio sul costume, che valorizza il fisico con semplicità. Una scelta di stile che segue uno dei trend più forti dell’estate: bikini dai colori pieni, linee pulite e dettagli ridotti al minimo.

L’effetto è sofisticato più che provocatorio. Quel verde intenso richiama le tonalità della natura circostante e si abbina perfettamente all’atmosfera rilassata delle fotografie. Il risultato è un look vacanziero curato nei minimi dettagli, capace di trasmettere eleganza senza rinunciare a un tocco di sensualità.

A completare l’outfit ci pensano pochi elementi scelti con gusto, lasciando che siano la luce dorata del sole e il contesto a fare il resto.

Tra caftano floreale, maxi occhiali e cappello di paglia: lo stile effortless chic

Anche in vacanza, Pamela Prati punta coi suoi look ad una femminilità raffinata e senza tempo. Sfoggia un caftano leggero con stampa floreale nei toni del rosso e del verde, lasciato morbido sulle spalle per un effetto elegante e perfetto per una giornata estiva. Il capo si abbina ai grandi occhiali da sole neri, immancabili nelle mise da vacanza, che aggiungono un tocco glamour e cinematografico.

Accanto a lei spicca anche un ampio cappello di paglia intrecciata, accessorio simbolo dell’estate e alleato ideale per proteggersi dal sole con stile. Il cappello, insieme alla borsa in tonalità neutra, completa un look che punta sulla naturalezza e sulla ricercatezza, senza eccessi.

Anche il beauty look segue la stessa filosofia: capelli lunghi e sciolti, make-up discreto e manicure dai toni nude, dettagli che contribuiscono a un’immagine luminosa e sofisticata.

L’estate social di Pamela Prati tra relax e messaggi di positività

Le fotografie raccontano un momento di pausa lontano dagli impegni professionali. Piscina, sole e tanto verde fanno da cornice a una giornata dedicata al benessere, condivisa con i fan attraverso immagini che trasmettono serenità e leggerezza.

A 67 anni, Pamela Prati dimostra ancora una volta che la moda non è una questione anagrafica, ma di attitudine. E il suo outfit estivo, costruito su capi essenziali e dettagli ricercati, conferma come semplicità ed eleganza possano convivere perfettamente, regalando un’immagine fresca, contemporanea e sempre riconoscibile.

Pamela Prati, il dettaglio del bikini a 67 anni è audace
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