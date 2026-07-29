Elisabetta Canalis, il nuovo bikini a pois è superlativo

IPA/Getty Images Elisabetta Canalis, 10 look che hanno fatto la storia (e qualche scivolone)

Elisabetta Canalis ha un talento particolare: riuscire a trasformare anche una tranquilla giornata a bordo piscina in un piccolo editoriale di moda. Questa volta a conquistare l’attenzione è un bikini a pois essenziale solo in apparenza, scelto per accompagnare uno dei suoi ultimi contenuti social. Tra luce piena, pelle dorata e dettagli coordinati, il costume diventa il protagonista di un’immagine estiva sensuale, ma mai costruita.

Elisabetta Canalis, il bikini a pois che esalta il fisico

Per la sua estate, Elisabetta Canalis punta su uno dei motivi più longevi del guardaroba femminile: i pois. Niente stampe vistose o contrasti grafici troppo netti, però. Il suo bikini gioca con una palette calda e avvolgente, dominata dal marrone cioccolato e ravvivata da piccoli punti bianchi dalla forma leggermente irregolare.

A renderlo contemporaneo è soprattutto la costruzione ridotta all’essenziale. Il reggiseno presenta coppe triangolari morbide, prive di imbottiture rigide, unite da laccetti sottilissimi che permettono di regolare la vestibilità e seguono con naturalezza la silhouette. Le spalline minute lasciano le spalle completamente libere, mettendo in evidenza il décolleté e la linea tonica delle braccia.

Lo slip riprende la stessa fantasia ed è caratterizzato da una sgambatura alta, studiata per allungare otticamente le gambe. I laccetti laterali, sottili e regolabili, rendono il modello ancora più femminile e leggero. È uno di quei bikini che non cercano di scolpire il corpo attraverso strutture elaborate, ma funzionano proprio grazie alla semplicità delle proporzioni.

Canalis lo indossa sdraiata sul bordo della piscina, con una posa rilassata che lascia intuire tutta la spontaneità della scena. I capelli sono raccolti in modo morbido, il trucco appare quasi inesistente e gli accessori si limitano a pochi gioielli discreti: bracciali sottili, anelli e una collana delicata.

Elisabetta Canalis torna in prima serata con Tú sí que vales

L’estate di Elisabetta Canalis non è fatta soltanto di giornate al sole. Per lei si apre infatti una nuova fase professionale, segnata dal ritorno in prima serata su Canale 5. La showgirl è stata scelta per la nuova edizione di Tú sí que vales, dove prenderà il posto di Giulia Stabile e affiancherà i confermati Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Le registrazioni delle puntate previste per l’autunno sono già in corso e Canalis ha iniziato a condividere sui social alcuni momenti dal backstage. Un ritorno particolarmente atteso, che la riporta nell’universo Mediaset e in un programma popolare, dinamico e costruito sull’alternanza tra spettacolo, ironia e storie personali.

Per Elisabetta si tratta anche dell’occasione di mostrare una maturità televisiva diversa rispetto agli anni degli esordi. La sua immagine oggi è più consapevole: resta legata alla moda e alla bellezza, ma si accompagna a una presenza scenica più sicura, costruita attraverso anni di televisione, campagne pubblicitarie ed esperienze internazionali. Parallelamente agli impegni sul piccolo schermo, continua infatti a lavorare come modella e testimonial.

Anche lontano dai set, le sue passioni raccontano molto del momento che sta vivendo. Oltre agli allenamenti e alla kickboxing, si è dedicata all’equitazione partecipando a gare di salto ostacoli presso l’Arezzo Equestrian Centre, dove avrebbe conquistato un quarto posto. Un risultato che rivela disciplina e costanza, qualità che vanno ben oltre l’immagine patinata dei social.

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