Elisabetta Canalis, lo strepitoso costume bianco da sirena

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Bikini vip d’estate, dal minimal al maximal: i più belli da copiare

Elisabetta Canalis conquista Instagram con un favoloso costume bianco da sirena. L’ex velina di Striscia la Notizia si sta godendo le vacanze insieme alla figlia Skylier Eva ed è sempre più bella.

Elisabetta Canalis con il costume bianco su Instagram è una sirena

“Summer + what I love the most”, ha scritto Elisabetta Canalis, postando su Instagram un carosello di foto che raccontano la sua estate 2026. Nelle immagini la showgirl e conduttrice racconta i momenti che hanno segnato le ultime settimane. La vediamo con indosso un abito in latex lungo ed elegantissimo, mentre è impegnata sul lavoro, bellissima e sorridente. L’ex velina infatti è entrata nel cast di Tu Sì Que Vales e sarà nella prossima edizione dello show di Maria De Filippi.

La vediamo poi a cena con le amiche, fra pizze rosse e piatti gourmet. E mentre sorride insieme alla piccola Skyler Eva, la figlia di 10 anni nata dal legame con Brian Perri. Fra le foto più belle troviamo quelle in costume, fra gite in barca e tuffi nel mare cristallino della Sardegna.

In uno scatto in particolare Elisabetta Canalis sfoggia un costume bianco intero, con una scollatura vertiginosa sulla schiena che la fa apparire come una splendida sirena. La showgirl ha lasciato Los Angeles ormai da qualche settimana, per raggiungere l’Italia e tornare a casa, in Sardegna.

Ad attenderla l’amatissima mamma Bruna, che appare anche negli scatti su Instagram, e gli amici di sempre con cui Elisabetta ama organizzare gite al mare e divertirsi. Dopo la fine della relazione con Alvise Rigo, durata qualche mese, la showgirl si sta godendo questi mesi caldi da single, concentrandosi sulla carriera e sulla sua famiglia.

I segreti di bellezza di Elisabetta Canalis

A 47 anni, Elisabetta è più bella che mai e sfoggia un fisico mozzafiato. La showgirl non potrebbe essere più favolosa e per lei sembra quasi che il tempo si sia fermato. Merito di allenamento e una dieta sana: la Canalis infatti è una grandissima sportiva e ama tenersi in movimento, praticando numerose tipologie di allenamento.

Non a caso sono in tanti a chiederle quale sia il suo segreto di bellezza. Soprattutto su Instagram, dove i follower, vedendola in costume e con i suoi look, si chiedono quale sia la sua formula per essere così stupenda.

“Cerco di fare 3 volte in totale tra boxe e kickboxing – aveva raccontato qualche tempo fa ad un follower -. Ora ho iniziato a fare anche un allenamento più completo con i pesi. A volte faccio pilates. Non ho una routine precisa. Uso creme molto buone – aveva aggiunto, parlando della skincare -. Cerco trattamenti che agiscano sul collagene e sulle macchie solari, provo quello che mi ispira, ma niente da cui non si possa tornare indietro”.

Fra i tantissimi sport praticati da Elisabetta Canalis c’è anche l’equitazione. Nelle foto su Instagram la vediamo mentre è a cavallo con la figlia dopo aver conquistato il quarto posto nella gara di salto ad ostacoli effettuata ad Arezzo qualche settimana fa.