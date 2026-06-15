Elisabetta Canalis nuova conduttrice di Tu Sì Que Vales, la verità sul ruolo di Belen

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IPA Elisabetta Canalis

Il palinsesto autunnale di Mediaset inizia a prendere forma con i primi avvicendamenti in conduzione. A partire dalla fine di settembre, Tú Sí Que Vales torna a presidiare il sabato sera di Canale5 con una veste parzialmente rinnovata. La novità più rilevante riguarda la conduzione dello show: secondo le indiscrezioni rilasciate da Chi, infatti, Elisabetta Canalis a prendere le redini del programma, raccogliendo il testimone da Giulia Stabile. La giovane ballerina, alla guida della trasmissione dal 2021, ha dovuto rinunciare all’impegno televisivo a causa di una prestigiosa opportunità professionale che la vede attualmente impegnata nel tour mondiale della popstar spagnola Rosalía.

L’arrivo dell’ex velina ha immediatamente scatenato le curiosità della Rete ma anche rivolto l’attenzione sul possibile ruolo di Belen Rodriguez, data come possibile nuova conduttrice e storica colonna del format Mediaset prima del passaggio di consegne delle ultime stagioni. La showgirl argentina rimane ormai fuori dai giochi del sabato sera, lasciando spazio a una squadra che per il resto conferma la formula vincente degli anni passati. Ad affiancare la nuova padrona di casa ci saranno infatti i riconfermatissimi Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Tu Sì Que Vales, un ritorno atteso e i dettagli del cast

Le indiscrezioni sul nuovo assetto del programma sono state anticipate dal giornalista Giuseppe Candela all’interno della rubrica C’è Chi dice sul settimanale Chi. Per la showgirl sarda si tratta di un vero e proprio ritorno in tv in prima serata, un’occasione importante per riprendere un ruolo centrale dopo un periodo di partecipazioni più sporadiche.

Nessuno scossone, invece, per quanto riguarda le poltrone più calde dello studio, dato che il sodalizio dei giudici non subisce variazioni. Dietro il bancone siede la colonna portante dello show Maria De Filippi, affiancata da Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto, pronti a ripartire con la prossima stagione. Insieme a loro ritroviamo l’inflessibile severità di Rudy Zerbi, mentre l’amatissima Sabrina Ferilli è stata riconfermata nel ruolo fondamentale di voce e rappresentante della giuria popolare e orma da anni volto irrinunciabile del sabato sera di Mediaset.

I recenti impegni di Elisabetta Canalis

L’approdo alla guida dello storico show del sabato sera è di certo il culmine di un percorso di riavvicinamento ai media italiani per Elisabetta Canalis. Negli ultimi due anni, le sue apparizioni televisive erano state mirate ma significative. Il pubblico ha potuto apprezzarla nel ruolo di co-conduttrice in una puntata del GialappaShow al fianco del Mago Forest, e successivamente come concorrente nel dinamico game show musicale Tilt – Tieni il tempo su Italia1.

Insieme all’attività sul piccolo schermo, la presentatrice ha frequentato anche i set cinematografici, prendendo parte alla commedia Come far litigare mamma e papà. C’è inoltre grande attesa per il debutto del reality show di Netflix, Physical Italia: da 100 a 1, la cui uscita è prevista per l’11 settembre. Proprio la registrazione di questo format sportivo era stata al centro delle cronache rosa per l’incontro con l’attore Alvise Rigo, con cui la showgirl ha vissuto una relazione sentimentale ormai giunta al capolinea. Ora, per lei, si aprono nuovamente le porte dello studio più visto del fine settimana.