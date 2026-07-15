A settembre Elisabetta Canalis farà il suo clamoroso ritorno in prima serata su Canale 5, al timone di Tù sì que vales, e il primo look dell'edizione è già una bomba (di seduzione)

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Beauty e Fashion Editor

IPA/Getty Images Elisabetta Canalis, 10 look che hanno fatto la storia (e qualche scivolone)

C’è chi per rientrare in ufficio dopo le vacanze sceglie banalmente un pantalone sartoriale ed una camicia stirata di fresco e chi, come Elisabetta Canalis, preferisce far tremare i server di Instagram resettando i parametri stagionali del sex appeal: il termometro di luglio segna temperature record, ma a incendiare definitivamente l’atmosfera ci ha pensato l’ex Velina con un look ad alto tasso di seduzione che preannuncia un ritorno in grande stile su Mediaset.

L’estate è appena iniziata ma sappiamo già che a settembre vedremo proprio la showgirl sarda al timone di Tù sì que vales insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, nello studio come di rito accanto a Belen Rodriguez, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Paolo Bonolis: quel che si dice un degno colpo di scena, insomma, che sembra promettere di portare una ventata di glamour nella prima serata di Canale 5.

Elisabetta Canalis torna su Canale 5 in grande stile: il look d’apertura? In latex

Il ritorno a Mediaset di Elisabetta Canalis non poteva certo passare inosservato, ma forse nessuno era pronto ad un impatto mediatico di questa portata: con un semplice post su Instagram la conduttrice ha saputo letteralmente paralizzare la rete, confermandoci che la sua presenza nel cast della prossima edizione di Tú sí que vales sarà l’evento più caldo dell’anno.

Possiamo ammirarla in foto poco sotto con addosso uno dei primi look in assoluto, un abito nero in latex dall’effetto seconda pelle, con scollo a cuore e spacco frontale da capogiro, che ha ovviamente collezionato una pioggia di like e commenti entusiasti nel giro di pochissimi minuti.

Una mossa, quella scelta per annunciare questa nuova avventura sul piccolo schermo, che ha completamente infranto gli schemi tradizionali della classica tenuta da rientro. Sì, anche se si tratta di una prima serata: il materiale storicamente audace — e non privo di insidie stilistiche — viene declinato nel suo caso con una maestria d’altri tempi, fondendo una sensualità dirompente ad una fiera eleganza contemporanea.

Vediamo la texture ultra lucida del tessuto fasciare alla perfezione la silhouette scolpita dell’ex Velina di Striscia la Notizia, catturando le luci dello studio televisivo per restituire un’immagine che sa di futuro, di grinta e di totale consapevolezza di sé. La scelta perfetta, in poche parole, per una donna che si appresta a subentrare nel sabato sera di Canale 5, ereditando il testimone da Giulia Stabile, ma che non ha bisogno di presentazioni.

Sono poi delle slingback ton sur ton, un make-up magnetico, con focus sugli occhi, e la lunga chioma color miele lasciata sciolta a creare un equilibrio perfetto con l’aggressività couture del vestito, tentando probabilmente di dimostrare che si può essere incredibilmente sofisticati anche osando con i capi più difficili.

Verso Tù sì que vales, e oltre

Oltre all’innegabile impatto estetico, questo scatto rappresenta un vero e proprio manifesto di intenzioni per la prossima stagione televisiva: Elisabetta Canalis non sta per tornare in tv in punta di piedi, piuttosto intende riprendersi il proprio posto nel cuore dell’intrattenimento italiano, con la forza di chi sa esattamente come catalizzare l’attenzione del pubblico.