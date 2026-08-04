La pazza estate d’amore di Elodie e Franceska: bikini metallizzati e giochi in piscina

Elodie e Franceska si divertono su Instagram: il party in piscina fra giochi d'acqua e bikini metallizzati

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elodie e Franceska

Un’estate d’amore senza fine è quella che stanno vivendo Elodie e Franceska. La cantante romana e la ballerina sono più innamorate che mai e sembrano decise a godersi appieno queste settimane di relax prima di tornare al lavoro.

Elodie e Franceska, giochi in piscina e bikini

La storia d’amore di Elodie e Franceska procede a gonfie vele e nell’estate calda del 2026 le due formano una delle coppie più seguite e amate. La cantante e la ballerina appaiono inseparabilie le apparizioni in pubblico continuano, soprattutto sui social dove Franceska ed Elodie si divertono a raccontare la loro estate fatta di baci e divertimento.

Gli ultimi scatti le ritraggono mentre si divertono in piscina, durante un party. Le immagini sono state pubblicate da Simone Rossari, ballerino e amico della coppia. Nelle immagini vediamo Elodie sulle spalle di Franceska mentre le due, immerse nell’acqua della piscina, giocano con un’altra coppia nella stessa posizione.

In un altro scatto vediamo Franceska presa in braccio da un amico, intenta a mostrare il suo fisico asciutto e muscoloso. In un’altra foto ancora Elodie prende il sole con indosso un bikini metallizzato che la fa apparire come una dea. Immagini che raccontano il divertimento e l’allegria di una coppia innamorata e un legame che sembra aver portato grande felicità nella vita di entrambe.

I gossip su Meghan Ria e il silenzio di Elodie e Franceska

Le foto di coppia durante il party in piscina arrivano dopo che Elodie e Franceska sono finite al centro dei gossip per via del legame con un’altra ballerina: Megan Ria. Quest’ultima infatti faceva parte del corpo di ballo del tour di Elodie, lo stesso in cui era presente anche Franceska.

All’epoca, sui social Megan e Franceska erano apparsi molto vicine, fra baci a stampo e dichiarazioni romantiche. La storia potrebbe terminare qui, se non fosse che i fan si accorti che in questi giorni Elodie avrebbe smesso di seguire Megan Ria. Una mossa che, secondo molti, potrebbe indicare una gelosia dell’artista nei confronti della compagna.

Sulla vicenda entrambe hanno mantenuto il più stresso riserbo e hanno scelto di non rispondere ai commenti dei follower. Come già successo in passato entrambe sembrano decise a concentrarsi sulla relazione, tenendosi a distanza dai pettegolezzi.

Gli stessi che avevano travolto la cantante romana quando, all’inizio del 2026, era partita per la Thailandia insieme a Franceska e ad alcune amiche, confermando di fatto l’addio ad Andrea Iannone. L’amore con Franceska sarebbe nato proprio dietro le quinte del suo tour, un colpo di fulmine da cui sarebbe sbocciato un amore travolgente, capace di cambiare la vita di entrambe.

Nel frattempo le due continuano la loro estate d’amore. Dopo il viaggio in Giappone, il week end d’amore in Cilento e la festa in piscina nella villa super lusso di Diletta Leotta, la coppia è pronta già per la prossima avventura.