Affari Tuoi va in onda, ma è una replica: polemiche per Stefano De Martino

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IPA Stefano De Martino

Affari Tuoi torna in onda dopo stop e ripartenze, ma Stefano De Martino delude i telespettatori: la puntata del 5 luglio 2026 del programma è infatti una replica. Nelle ultime settimane lo show Rai è stato spesso fermato da altri appuntamenti televisivi o da necessità di palinsesto. Il rientro a pieno regime, con molta probabilità, arriverà a settembre e non prima, come in molti si aspettavano.

Affari Tuoi torna in onda (fra le polemiche)

Chi sperava di seguire una nuova puntata di Affari Tuoi il 5 luglio 2026 è rimasto amaramente deluso. La trasmissione di Stefano De Martino è infatti tornata in onda, ma con una replica. Una scelta che non è piaciuta al pubblico che sui social ha criticato la decisione della Rai, soprattutto per via della confusione creata.

Sabato 4 luglio 2026 infatti Affari Tuoi è andato regolarmente in onda su Rai Uno con una nuovissima puntata, fra le battute di Herbert Ballerina, i balli di Martina Miliddi e la conduzione scoppiettante di De Martino.

Domenica, ossia il giorno successivo, è invece arrivata una replica del programma. L’azienda di viale Mazzini ha infatti deciso di mandare in onda una partita già vista dai telespettatori che si sono accorti di questo cambiamento solo a puntata già iniziata. La Rai ha dunque rinominato questa puntata come Revival Affari Tuoi.

Una decisione presa forse a causa della mancanza di puntate già registrate a disposizione, per occupare lo spazio nel palinsesto in vista dell’inizio del nuovo programma che sostituirà lo show: L’Eredità Estate. Una soluzione arrivata dopo una serie di stop per la trasmissione a causa della messa in onda dei Mondiali di calcio 2026, che il pubblico non ha particolarmente apprezzato e che ha creato non poca confusione.

Come è finita la puntata di Affari Tuoi

Si tratta, nello specifico, della partita mandata in onda il 28 marzo 2026 con protagonista Domenico dal Molise. Una puntata particolarmente scoppiettante, grazie alla presenza del concorrente e a quella di suo padre Fernando, capace di trasformare ogni momento della partita in una gag.

Imperdibile il momento in cui Fernando, provando a consolare il figlio, ha cercato di usare una formula latina, ossia “ad maiora”, arrivando però a dire l’esatto contrario, ossia: “Andiamo a Maiorca”. Il risultato? Un momento divertentissimo, tanto che Stefano De Martino si è piegato in due dalle risate, senza riuscire più ad andare avanti.

La puntata, all’epoca, era piaciuta al pubblico per via della grande spontaneità dei concorrenti e forse per questo è stata scelta per le repliche di Affari Tuoi. “Avevo promesso che non avrei più fatto tatuaggi ma questo me lo tatuo”, la frase cult di Stefano De Martino.

Interessante e unico anche il finale della partita, con Domenico di fronte ad un tabellone con 300mila euro da una parte e 100 euro dall’altra. Poi la scelta di accettare la proposta del Dottore con un assegno di 100mila euro e la scoperta più amara: i 300mila euro erano proprio nel pacco 11 che era fra le mani del concorrente.