Verissimo, Flavio Montrucchio e Alessia Mancini: “Abbiamo perso un figlio”

editato in: da

La puntata di Verissimo anche questa volta ha regalato al pubblico a casa grandi emozioni: belli, complici e innamoratissimi, Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono stati ospiti di Silvia Toffanin, alla quale hanno parlato del loro amore.

Insieme da 18 anni e sposati da 16, il loro è uno dei legami più longevi nel mondo dello spettacolo: Alessia si è commossa alla visione del video che ha descritto la loro storia dal primo incontro alla nascita dei loro figli.

Flavio Montrucchio ha fatto il suo esordio in tv nel 2001 vincendo il Grande Fratello, conquistando subito il pubblico per la sua semplicità. Dopo gli studi in recitazione ha debuttato in soap, fiction e film e adesso è tornato alla tv, da conduttore.

Alessia Mancini invece ha debuttato in tv a 16 anni, partecipando a Non è la Rai. È stata velina di Striscia la notizia, spalla di Gerry Scotti in Passaparola, ed è passata dalle serie tv a L’Isola dei famosi. Al suo ritorno su Flavio aveva detto: “Per ora io e Flavio siamo innamoratissimi, credo davvero che lui sia la persona che ha rubato il mio cuore”.

Una storia lunga e bellissima la loro, nata da un incontro casuale: per entrambi è stato subito un colpo di fulmine. Flavio Montrucchio, con la sua solita ironia, ha scherzato raccontando dei loro primi appuntamenti:

Alessia mi ha fatto un po’ penare, ma io ero innamoratissimo, l’avrei sposata subito. Si è vero, le ho regalato un mazzo di cento rose rosse, ma quando si è innamorati si donerebbe tutto, pure quello che non si ha.

Durante la chiacchierata con la padrona di casa, la coppia ha confessato un episodio mai raccontato prima: in un viaggio a Dubai, ancora fidanzati, in spiaggia si sono imbattuti in un uomo scozzese, che ha rivelato loro tanti dettagli sul futuro, sul loro matrimonio e sui tre figli che avrebbero avuto.

È stato incredibile perché effettivamente sono tutte cose che si sono avverate – ha affermato Alessia. Effettivamente abbiamo avuto tre figli, uno l’abbiamo perso poco prima di avere Orlando. Quando ci sono perdite del genere un vuoto rimane sempre, ma ho l’amore dei miei due figli, che riempiono molto la vita!

Flavio e Alessia infatti hanno due figli, Mia, avuta dopo cinque anni di matrimonio, e Orlando, arrivato dopo altri sette anni:

Abbiamo aspettato un po’ prima di avere dei figli, eravamo giovani e avevamo tanto tempo davanti a noi. Lui è un papà non bravo, bravissimo, gioca moltissimo con loro, sono io la cattiva!

Anche Montrucchio ha raccontato la sua esperienza di paternità, emozionante, difficile ma piena d’amore:

Quando è nata Mia non ero pronto, ma forse non lo si è mai, con Orlando invece ero più preparato. Da quel giorno la nostra vita è cambiata in meglio, è stato un ulteriore collante nel nostro rapporto, che era già bellissimo. Mia adesso ha 12 anni, sto prendendo coscienza del fatto che sta crescendo e a volte è complicato.

Flavio e Alessia, che sono l’uno l’opposto dell’altra, si completano a vicenda: un storia da favola la loro, tra l’amore per i figli e lo spazio per le proprie passioni, senza dimenticare mai di sorridere.