Ascolti tv del 14 agosto Mogol su Rai 1 sfida tutti: il ricordo del più amato divide

"Viva Mogol! Con i grandi della musica" torna in onda dopo 10 anni e sfida "L'erede" su Canale 5: chi ha vinto la gara di ascolti di venerdì 14 agosto

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IPA Mogol

In un’estate televisiva in cui idee e novità scarseggiano, ad andare in onda sono le repliche dei programmi e dei film più amati. Anche venerdì 14 agosto non ha fatto eccezione e Rai 1, in occasione dei 90 anni di Mogol, ha mandato di nuovo in onda Viva Mogol! Con i grandi della musica. Il programma evento, condotto da Massimo Giletti, ha riportato in televisione il ricordo di un’indimenticabile stagione della musica italiana, con interpreti e protagonisti come Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Riccardo Cocciante, Gianna Nannini, Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Rita Pavone, Edoardo Bennato e molti altri.

Una scelta interessante, che ci permette di riascoltare brani indimenticabili ma che ripropone i protagonisti di dieci anni fa, visibilmente ringiovaniti e che ha fatto discutere gli spettatori. La verità è che l’estate, visto il calo fisiologico degli ascolti, viene popolata principalmente da repliche da tutti i canali. Canale 5 invece sceglie di trasmettere L’Erede. Su Rai 2 invece va in onda la magia dell’atletica leggera con gli Europei 2026, mentre Italia 1 punta sul calcio con le partite della Coppa Italia.

Gli ascolti tv della prima serata, Mogol vince (ma di poco)

Nella serata di venerdì 14 agosto 2026, su Rai 1 la replica di Viva Mogol! Con i Grandi della Musica interessa 1.552.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale 5 L’Erede conquista 1.369.000 spettatori con uno share del 13.7%. Su Rai 2 gli Europei di Atletica intrattengono 1.928.000 spettatori pari al 15.6%. Su Italia 1 la partita di Coppa Italia – Fiorentina-Benevento incolla davanti al video 572.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai 3 Bugiardo seriale segna 317.000 spettatori (2.6%).

Su Rete 4 Non si ruba a casa dei ladri totalizza 602.000 spettatori (5.1%). Su La7 Doc – Il Tesoro di Caligola raggiunge 227.000 spettatori e l’1.9%. Su Tv8 la partita amichevole del Trofeo Bortolotti – Atalanta-Athletic Bilbao ottiene 109.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Comedy Match raduna 445.000 spettatori con il 4.1%. Sul 20 la partita di Coppa Italia – Monza-Avellino fa sintonizzare 134.000 spettatori (1.1%). Su Rai4 Wire Room – Sorvegliato speciale è scelto da 255.000 spettatori (2%). Su Iris Defiance – I giorni del coraggio è seguito da 195.000 spettatori pari all1.7%. Su RaiMovie L’uomo della Mancha sigla 48.000 spettatori (0.4%).

Access prime time, gli ascolti di venerdì 14 agosto

Su Rai 1 L’Eredità Summer totalizza 2.186.000 spettatori (16.5%). Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.955.000 – 22.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.624.000 spettatori pari al 27.3%. Su Rai 3 L’Appartamento – Sold Out appassiona 281.000 spettatori (2.1%). Su Rete 4 4 di Sera News raggiunge 673.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 578.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Barbero Risponde conquista 446.000 spettatori (3.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 431.000 spettatori con il 3.2%.

Ascolti tv del 14 agosto, il preserale

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.811.000 spettatori pari al 19.8%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.456.000 spettatori pari al 22.6%. Su Canale 5 la replica di The Wall – I Protagonosti intrattiene 1.199.000 spettatori (13.9%), mentre The Wall convince 1.310.000 spettatori (13.1%). Su Rai 2 gli Europei di Nuoto sono seguiti da 1.159.000 spettatori con l’11.3%. Su Italia 1 la partita di Coppa Italia – Cagliari-Arezzo sigla 428.000 spettatori (4.1%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 1.394.000 spettatori (12.6%); a seguire Blob segna 497.000 spettatori (4%) e Via dei Matti n° 0 in replica 440.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 656.000 spettatori (6.2%), mentre La Promessa intrattiene 816.000 spettatori (6.7%). Su La7 Grantchester raduna 113.000 spettatori pari all’1.4% nel primo episodio e 137.000 spettatori pari all’1.4% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 229.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (216.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 258.000 spettatori con il 2.2%.