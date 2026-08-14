La ruota della Fortuna, Gerry Scotti in difficoltà: “Non so se riesco a condurre”

IPA Gerry Scotti

Alla Ruota della Fortuna non mancano le emozioni. La sorte non sembrava sorridere a Simone, che dopo aver vinto ieri sera in una gara in cui è stato il dominatore assoluto, ha sofferto un po’. Alla fine però, con un colpo di coda finale, ha salvato il titolo superando all’ultima manche Elena e Germano e si è aggiudicato un montepremi di tutto rispetto.

Samira Lui ha incantato tutti con i suoi sorrisi e i suoi interventi sempre azzeccati, e grazie anche a un bellissimo abito nero con gonna di paillettes. Gerry Scotti ha tenuto le redini come sempre, nonostante un piccolo momento di difficoltà quando si è parlato… di cibo.

Tra cacciucco, ricci e canzoni da spiaggia

Il piatto estivo a cui è dedicato il tabellone di stasera è il cacciucco, che porta fortuna a Elena. Gerry Scotti e Samira Lui si alternano nella lettura di tutti gli ingredienti e il procedimento. Parlando di sapori, di profumo e di scarpetta, al conduttore viene subito l’acquolina in bocca: “Non so se riesco a condurre il gioco, penso al cacciucco!” esclama.

Restando in tema pesci, il conduttore porta pubblico e concorrenti in fondo al mare, con la manche dedicata al riccio di mare. La bancarotta di Elena dà una chance al campione Simone che però non ha fortuna e Germano tenta la sorte. Tra l’iniziale del nome della moglie e quella dei nipoti riesce a girare tante caselle e a dare la soluzione. Samira spiega come riconoscere maschi e femmine, dando adito a battutine e doppi sensi.

La manche dei tormentoni evoca le spiagge e Simone ha la possibilità di dare il via al gioco, ma è Elena a dare la soluzione. Quello nel tabellone è il verso di una canzone di Fiorello del 1993, che parla dell’estate sull’Adriatico. Invece la cartolina di stasera arriva dall’isola di Hvar. Elena e Simone trovano la bancarotta e Germano anche stavolta si impone sugli altri.

Con il giro di ruota successivo si parla di Guerre Stellari e Germano approfitta della sfortuna degli altri concorrenti per dare la soluzione quando ancora il tabellone è coperto per metà. L’argomento del Triplete è Generazione e ciascun concorrente si aggiudica una manche, con una quarta extra che se la aggiudica Germano.

Simone si conferma campione

L’ultimo round è quello decisivo, con Germano che sembra avviato alla vittoria. Ma, dopo una partita in sordina, Simone si impone sugli altri e con una zampata riesce a conservare il titolo ed andare al gioco finale.

Alla Ruota delle Meraviglie il tema è Scatto. Alla prima manche va male: Simone non riesce a dare la soluzione. Anche la seconda va male ma fortunatamente al Ruba secondi indovina la risposta esatta. Nella busta c’erano solo mille euro, che comunque si aggiungono agli 11.500 già vinti durante la puntata. Un bottino di cui non si può lamentare.