La Ruota della Fortuna, la nuova campionessa fa impazzire Gerry Scotti: “Ma dove l’abbiamo presa?”

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Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti a La Ruota Della Fortuna

Una nuova campionessa conquista La Ruota della Fortuna e lascia Gerry Scotti piacevolmente sorpreso. La puntata dell’11 agosto ha regalato una partita ricca di colpi di scena, tra bancarotte, rimonte e una concorrente che, dopo aver dominato il finale di gara, ha convinto il conduttore con una scelta tanto prudente quanto vincente. Nel corso della serata non è mancato anche un siparietto con Samira Lui, che ha punzecchiato il collega con una battuta sull’età strappando un sorriso al pubblico.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata dell’11 agosto

La nuova puntata de La Ruota della Fortuna si è aperta sulle note di Billy Joel, con Gerry Scotti che è entrato in studio salutando il pubblico e scherzando sulla colonna sonora scelta per l’ingresso. Poco dopo è arrivata anche Samira Lui, protagonista del consueto scambio di battute con il conduttore.

Il momento più divertente è arrivato durante la manche Un’estate fa, dedicata all’anno 1565. Samira ha colto l’occasione per prendere bonariamente in giro Zio Gerrt: “Sicuramente te lo ricorderai perché eri in piena adolescenza, il periodo migliore”.

Il presentatore ha incassato la frecciata con il sorriso e, subito dopo, ha approfittato del tema per raccontare una curiosità sul gelato italiano. Ha spiegato infatti come il gusto buontalenti prenda il nome dall’architetto Bernardo Buontalenti, considerato l’inventore della prima ricetta del gelato moderno alla corte di Caterina de’ Medici.

La partita è entrata subito nel vivo con la manche dedicata ai Piatti estivi, dove la sfidante Sara ha trovato la prima soluzione e conquistato i suoi primi mille euro.

La campionessa in carica ha invece vissuto una serata complicata. Dopo aver completato gran parte del tabellone dedicato alla lampuga, ha deciso di rischiare ancora un giro di ruota ma è stata fermata dalla Bancarotta. Gerry Scotti le ha ricordato come il gioco premi il coraggio, ma possa trasformarsi rapidamente in una trappola.

Nel frattempo Francesca è cresciuta manche dopo manche. Ha indovinato il tormentone Abbronzatissima, si è imposta nella prova Ciak, si gira dedicata a Lillo & Stick e ha incrementato ulteriormente il proprio bottino grazie ai due Ciak da 5 mila euro.

Anche il Traghetto Express e il Triplete hanno confermato il suo ottimo momento, fino all’Ultimo Round, dove ha risolto il tabellone dedicato al tema Nel cielo e ha chiuso la partita con 15.500 euro, diventando la nuova campionessa.

Francesca è la nuova campionessa de La Ruota della Fortuna

Il momento decisivo è dunque arrivato con la Ruota delle Meraviglie. Francesca ha indovinato tutte e tre le frasi dedicate al tema Elastico, conquistando tre buste verdi e la possibilità di aumentare sensibilmente la vincita.

Quando ha aperto la prima busta e ha trovato 20 mila euro, ha di fermarsi senza rischiare oltre. Una scelta che ha convinto immediatamente Gerry Scotti.

“Che serata! Ma dove l’abbiamo presa? In un paesino di 400 anime, brava!”, ha esclamato il neo 70enne, colpito dalla lucidità della concorrente.

Anche Samira Lui ha approvato la decisione, definendola semplicemente “rischiosa” e complimentandosi per aver scelto la prudenza. La strategia si è rivelata vincente: nelle altre due buste si nascondevano infatti 15 mila euro e appena mille euro, confermando che fermarsi è stata la scelta migliore.