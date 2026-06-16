Tom Holland conferma il matrimonio con Zendaya: “Sono l’uomo più felice al mondo”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Tom Holland e Zendaya

Per mesi è stato un segreto di Pulcinella. Ora è arrivata la conferma ufficiale: Tom Holland e Zendaya si sono sposati. A rompere il silenzio è stato lo stesso attore britannico nel corso di una lunga intervista concessa a Esquire UK, nella quale ha parlato apertamente del suo rapporto con la collega. Lasciando trapelare, quasi involontariamente, la verità sul sì celebrato lontano dai riflettori.

L’episodio che ha svelato tutto è nato da alcune immagini generate dall’intelligenza artificiale che, nei mesi scorsi, hanno invaso i social mostrando un presunto matrimonio della coppia.

Alla domanda del giornalista se avesse dovuto rassicurare i familiari dopo la diffusione di quelle foto false, Holland ha risposto con naturalezza: “No, perché erano tutti lì”. Una frase apparentemente innocua, ma sufficiente per confermare che le nozze si sono già svolte. E alla presenza delle persone più importanti per la coppia.

Resosi conto della portata della dichiarazione, Holland ha poi chiuso l’argomento con un sorriso: “Questo è tutto quello che vi dirò”. Una conferma tanto semplice quanto definitiva, che arriva dopo mesi di indiscrezioni e supposizioni alimentate anche dalle parole di Law Roach, storico stylist di Zendaya, che già a febbraio aveva lasciato intendere che il grande passo sia stato celebrato in gran segreto.

Tom Holland e Zendaya si sono sposati

Oltre alla conferma delle nozze, a colpire sono state le parole con cui Tom Holland ha descritto il legame con Zendaya, a tutti gli effetti sua moglie.

“Ho trovato la mia persona. È la mia migliore amica e sono più felice che mai quando sono con lei – ha raccontato – Non mi sono mai sentito così sostenuto e al sicuro”.

Il trentenne ha ammesso come il fatto di fare lo stesso lavoro abbia rafforzato il loro rapporto. “Il nostro lavoro può essere estremamente stressante. Avere una relazione solida che resista alla prova del tempo è un privilegio. Possiamo sostenerci in modi che solo noi comprendiamo davvero, perché solo noi sappiamo cosa significa vivere questa vita”.

La love story tra Holland e Zendaya è iniziata nel 2016 sul set di Spider-Man: Homecoming. Da allora i due hanno sempre cercato di proteggere la loro privacy, evitando di trasformare la relazione in uno spettacolo mediatico. Una scelta che ha contribuito a rendere il loro legame uno dei più riservati e seguiti dello star system internazionale.

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La prima apparizione pubblica da marito e moglie

La conferma del matrimonio è arrivata mentre la coppia è impegnata nella promozione di Spider-Man: Brand New Day. A Madrid, durante il photocall ufficiale del film, Tom Holland e Zendaya sono apparsi insieme per quella che è stata, di fatto, la loro prima uscita pubblica da marito e moglie.

L’attrice e modella ha attirato l’attenzione con un elegante abito nero dal taglio sofisticato, mentre il neo marito ha scelto un completo scuro ravvivato da una camicia rossa. Un richiamo cromatico che molti hanno interpretato come un omaggio al celebre costume di Spider-Man.

L’evento ha segnato anche il loro primo red carpet condiviso dopo cinque anni. Una scelta non casuale. In passato Holland aveva spiegato di preferire non accompagnare Zendaya alle première dedicate ai suoi progetti per non sottrarle attenzione: “Non è il mio momento, è il suo. Se andiamo insieme, l’attenzione si sposta sulla coppia»”

Oggi, però, la situazione è diversa. Dopo anni di discrezione e una cerimonia celebrata lontano dai riflettori, Tom Holland e Zendaya hanno deciso di mostrarsi al mondo per quello che sono diventati: una delle coppie più amate di Hollywood, unite anche nella vita oltre che sul grande schermo.