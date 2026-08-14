Zendaya è davvero gelosa di Sadie Sink? Cosa c’è oltre il meme

Video tagliati, meme e sguardi analizzati: così è nata la teoria della gelosia di Zendaya verso Sadie Sink per Tom Holland

IPA Zendaya e Tom Holland

Sedici secondi di red carpet sono bastati per trasformare Zendaya nella moglie gelosa di Sadie Sink. Alla premiere losangelina di Spider-Man: Brand New Day, il 27 luglio, Tom Holland si sistema accanto alla collega per la foto di gruppo, Zendaya gira la testa e sui social quella frazione di secondo acquista subito un significato preciso.

Da lì parte una storia che continua ad alimentarsi da sola. Tom Holland elogia Sadie Sink durante un’intervista e qualcuno controlla la faccia di Zendaya. Sadie Sink guarda verso Zendaya mentre Tom Holland le si avvicina e quel gesto diventa una richiesta silenziosa di approvazione. Zendaya resta seria per qualche secondo e arriva un’altra conferma.

La gelosia, ormai, precede le immagini. Ogni nuova clip viene interpretata attraverso una trama già stabilita. E le clip, ovviamente, possono essere manomesse, come è successo in questo caso.

Il video da cui nasce la “Zendaya gelosa”

A far esplodere il caso è stato un post su X con una clip della premiere e una didascalia che attribuiva a Zendaya una reazione di gelosia vedendo Tom Holland accanto a Sadie Sink. Il video ha raccolto milioni di visualizzazioni e il volto dell’attrice è diventato materiale per analisi, rallenty e teorie sul linguaggio corporeo.

Una Community Note ha poi aggiunto il contesto assente nella versione virale. La clip era stata ritagliata e rimontata: nel filmato più ampio Tom Holland si asciuga la bocca prima della fotografia, mentre Zendaya guarda nella direzione del regista Destin Daniel Cretton, rimasto fuori dall’inquadratura più condivisa. Un fotogramma viene inoltre ripetuto, rendendo la sua reazione apparentemente più lunga.

L’autore del post ha continuato a sostenere la propria interpretazione, osservando che Zendaya si volta comunque più volte. Ed è proprio questa distanza tra immagine e interpretazione ad aver acceso il caso: la telecamera registra uno sguardo, la gelosia gliela attribuisce chi guarda il video.

Da un video a una collezione di “prove”

Dopo il primo filmato, il meme ha cominciato a funzionare senza bisogno di nuove informazioni. Durante un’intervista promozionale, Tom Holland parla con entusiasmo del lavoro di Sadie Sink e alcune fan page concentrano l’attenzione sulle espressioni di Zendaya, ribattezzata rapidamente “jealous wife”.

In un’altra clip Tom Holland si avvicina a Sadie Sink e l’attrice volge per un attimo lo sguardo verso Zendaya. Anche quel secondo viene isolato, rallentato e corredato di battute: Sadie Sink starebbe controllando la reazione della moglie prima di avvicinarsi troppo al collega.

IPA

Il meccanismo ormai è circolare. Una volta assegnato a Zendaya il ruolo della gelosa, qualsiasi espressione può essere usata per mantenerlo in vita. Una smorfia diventa fastidio, una pausa tensione, uno sguardo complicità o sospetto a seconda della didascalia che lo accompagna.

Quello che Zendaya ha raccontato del set

Le dichiarazioni pubbliche dei protagonisti restituiscono un’atmosfera decisamente più ordinaria. Zendaya ha descritto il set di Spider-Man: Brand New Day come un ambiente familiare, parlando delle “good vibes” create da Destin Daniel Cretton e di un gruppo nel quale tutti si sentivano inclusi.

Tom Holland ha elogiato il talento di Sadie Sink, mentre Sadie Sink ha raccontato di essere stata accolta bene nel franchise e di aver trovato in Tom Holland un collega capace di aiutarla a inserirsi in un progetto enorme come quello Marvel.

Sono dichiarazioni da press tour, perfettamente compatibili con un gruppo di attori che promuove lo stesso film. Sui social, però, bastano un’inquadratura stretta e una didascalia per trasformarle in materiale sentimentale.

La verità è che Zendaya ha un viso perfetto per i meme

Zendaya conosce bene questo meccanismo. Nel 2024 raccontava di essere molto espressiva e di vedere spesso il proprio volto trasformato in meme. La prospettiva sembrava divertirla: “Screenshot away”, fate pure gli screenshot.

Durante la promozione del film ha anche giocato con questo linguaggio, ricreando il celebre “Sorry to this man” di Keke Palmer mentre teneva in mano una fotografia di Tom Holland e fingeva di non riconoscerlo.

La sua espressività rende facilissimo estrarre un fotogramma e costruirgli intorno una battuta. Quando quella battuta viene ripetuta abbastanza volte, però, comincia a sembrare una notizia.