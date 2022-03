Patrizia Pellegrino dalla Bortone: perché è finita con Alberto di Monaco

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, Patrizia Pellegrino ha raccontato ai microfoni di Serena Bortone alcuni episodi della sua vita, tra cui i retroscena della sua storia d’amore con Alberto di Monaco. Una storia conosciuta e durata circa un anno di nascosto, ma l’attrice questa volta ha confessato il motivo per cui tra lei e il Principe è finita all’improvviso.

Patrizia Pellegrino e Alberto di Monaco: perché è finita

Ospiti di una serata mondana, Patrizia Pellegrino e Alberto di Monaco si sono conosciuti a Venezia e lei ricorda molto bene quel giorno: “Quello è stato un sogno vero. Ero a Venezia ospite di una serata mondana, a un certo punto sono capitata in gondola con Liza Minelli e Alberto di Monaco. A un certo punto lui mi guarda e io incomincio a guardarlo”, ha raccontato sul primo incontro. Poi l’invito a pranzo per il giorno dopo da parte del Principe, e il complimento più bello che lei potesse ricevere: “Hai lo stesso sorriso di mia madre“, ovvero Grace Kelly.

Infine quello che Patrizia Pellegrino non si sarebbe mai aspettato: “A un certo punto è successa una cosa. Sono uscite delle foto che avevo fatto, un po’ piccanti, e lui ha iniziato a balbettare”. L’attrice, colta alla sprovvista, non aveva capito cosa fosse successo, ma Alberto di Monaco quel giorno prese una decisione importante: “Io non posso permettermi di rivederti perché ho bisogno di una donna al mio fianco di un certo livello e tu hai fatto delle foto troppo osè“. Questo, quindi, il motivo per il quale il Principe ha interrotto la sua storia con lei, e Patrizia Pellegrino ha ammesso di non aver preso bene quella decisione: “Ci sono rimasta malissimo. Non l’ho detto mai a nessuno, ma ho pianto perché ci sono rimasta male”.

Patrizia Pellegrino e l’incontro dopo anni con Alberto di Monaco

“Tu sei tornata dal Principe?”, la domanda arriva dallo studio e Patrizia Pellegrino ha raccontato un altro aneddoto che però non ha niente a che vedere con risvolti sentimentali: “L’ho rivisto qualche anno fa e lui fu molto carino. Non rilasciò interviste a nessuno tranne che a me. Non abbiamo avuto ritorni di fiamma, ma nei miei confronti è sempre stato principe. Prima, durante e dopo. Se dovessimo incontrarci sono sicura che saremmo ancora amici”, ha spiegato.

Una storia d’amore, quindi, finita per delle foto un po’ troppo oltre il limite concesso da un Reale, e la domanda su un possibile rimpianto e il dubbio su cosa sarebbe successo se non ci fossero state quelle foto sarebbe ben lecito, ma l’attrice ha dichiarato di non avere rimpianti: “Non ci ho più pensato perché poi mi sono subito fidanzata con il mio ex marito. Ero tanto corteggiata e desiderata. Io sono una che ti incanta per la sua follia”, ha scherzato alla fine. Eppure a chiunque sarebbe rimasto il dubbio su come sarebbe andata la propria vita, se avesse continuato ad avere una storia d’amore con un Principe, cosa che non capita di certo tutti i giorni. Patrizia Pellegrino, invece, è decisamente felice della sua vita e non si guarda indietro, se non per ricordare quei giorni felici e surreali.