La storia degli ultimi anni di Domenico raccontata in toto da Patrizia e Antonio: trattenere le lacrime è impossibile per Mara Venier e non solo

Mara Venier ha accolto in studio a Domenica In i genitori del piccolo Domenico. Una storia drammatica che ha travolto emotivamente l’Italia intera, raccontata da Patrizia e Antonio nella puntata dell’8 marzo.

Un’intervista complessa da condurre, nel corso della quale sono stati svelati alcuni dettagli cruciali. Spazio poi a uno sguardo al futuro, nella speranza che nessun’altra famiglia debba sopportare tutto questo dolore.

Fondazione per Domenico

Patrizia ci tiene a spiegare fin da subito il motivo della sua presenza in studio. Non è la prima volta che viene intervistata e tutto ciò trova senso nel tenere viva la storia di suo figlio. Ora il suo obiettivo è quello di realizzare una fondazione in suo nome, che possa aiutare altri bambini vittime di mala sanità.

È la madre a parlare per la maggior parte del tempo. Il padre stringe una bottiglina d’acqua tra le mani, tentando di restare saldo il più possibile. Le lacrime però trovano la propria strada quasi subito. Sugli schermi ci sono foto e video che parlano del figlio che hanno perso e lui non riesce ad andare avanti.

Patrizia racconta i dubbi e le incertezze che, col senno di poi, percepisce oggi come premonitrici. Qualcosa che non sa spiegarsi, ripete, ma che di fatto è totalmente comprensibile. Tutti noi, dinanzi a condizioni estreme, viviamo tensioni simili. Soltanto quando il peggior esito possibile si realizza, poi, diamo loro un nuovo significato.

Le accuse

Quello del piccolo Domenico è stato un lungo calvario, iniziato anni fa. Dopo la scoperta della sua patologia, è stato per mesi in ospedale, da dicembre a maggio. É poi tornato a casa dalla sua famiglia, in attesa di un cuore per il trapianto.

Patrizia ha raccontato del loro ultimo abbraccio prima dell’operazione, per poi svelare i dettagli dell’operato dei medici. Le è crollato il mondo addosso quando ha scoperto che “il cuore non parte”. Le hanno dato speranza per un secondo trapianto ma, di fatto, lei si è sentita presa in giro. In attesa del parere di alcuni esperti, che avrebbero valutato la trapiantabilità di suo figlio, le avevano chiesto di non farne parola con avvocato e giornalisti.

“Ho capito che qualcosa non andava. Ci hanno illuso fino alla fine. Abbiamo scoperto del cuore dai giornali il 7 febbraio. Dal 23 dicembre nessuno ci ha informati”.

Mara Venier in lacrime

Una storia terrificante, che avrà un seguito in tribunale, ma che ha visto Patrizia confrontarsi con numerosi step atroci. Uno dei questi è stato il confronto con i suoi figli. Dopo la morte del piccolo Domenico, è tornata a casa per parlare con i suoi bambini. Voleva sapessero da lei e non dalla televisione.

“Alla piccolina ho detto che Domenico era diventato un angioletto. Lei ha pianto e l’ho lasciata sfogare. Ora bacia le foto del fratello. Al più grande ho detto che non c’è più, che è diventato un angelo ma almeno non soffre più. Lui, 11 anni, mi guarda e mi dice ‘mamma, fagliela pagare’”.

Nessuno può trattenere le lacrime, mentre le immagini del piccolo Domenico scorrono. Il dolore è diffuso in tutto lo studio e anche gli occhi di Mara Venier si fanno rossi. Come non piangere dinanzi a una storia assurdamente drammatica. Nonostante tutto, però, Patrizia non usa toni rabbiosi. Alla giustizia penseranno in tribunale, a lei ora il compito di non far dimenticare il suo bambino.

Il messaggio di Sal Da Vinci

Un videomessaggio di Sal Da Vinci:

“Era doveroso da parte mia e della città tutta, per rispetto della famiglia e di questo bambino che è un gigante ed è figlio di tutti i genitori del mondo, sentire i vertici della Nazionale italiana cantanti. Abbiamo deciso, tutti insieme, di fare una partita prossimamente per raccogliere fondi e devolverli interamente alla fondazione del piccolo Domenico”.