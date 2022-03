Chi è Ekaterina, la donna allo stadio con Alberto di Monaco

Charlene di Monaco lascia ancora soli i gemelli con Alberto

Il 20 marzo 2022 si è tenuta la partita di calcio tra l’AS Monaco e il Paris Saint Germain, e tra il pubblico c’era anche Alberto di Monaco, il quale è stato avvistato sugli spalti in compagnia di una donna vestita di rosso che per qualcuno potrebbe essere sconosciuta, ma non lo è affatto. Si tratta di Ekaterina Rybolovleva, che ha assistito alla partita insieme al Principe di Monaco, e dietro la sua presenza allo stadio si cela un motivo ben preciso.

Chi è Ekaterina, allo stadio con Alberto di Monaco

Il suo nome completo è Ekaterina Dmitrievna Rybolovleva, ed è la figlia di uno degli uomini più ricchi al mondo, l’oligarca russo Dmitry Rybolovlev. Classe 1989, la donna è nata il 4 giugno nella città di Perm e ha conseguito i suoi studi a Cambridge e ad Harvard in psicologia e finanza, e attualmente è principalmente una donna d’affari, nonostante non sia il suo unico ruolo nella società e nella vita.

Ekaterina, infatti, ha gareggiato in competizioni equestri in tutto il mondo: fin da piccola, dall’età di 11 anni, ha intrapreso il suo percorso nel mondo dell’equitazione gareggiando quindi molteplici volte con i suoi cavalli, tra cui Eole Perruques, Uropo e Cherubin van de Helle.

Tra le varie proprietà appartenenti alla figlia di Dmitry Rybolovlev, ci sono anche le isole di Skorpios e Sparti, in Grecia. Stando alla classifica stilata da Forbes, Ekaterina è una degli eredi più ricchi dei miliardari russi insieme a sua sorella Anna, per una somma di eredità che si aggira attorno ai 6,6 miliardi di dollari.

Ekaterina, con chi è sposata

Non si conoscono molti dettagli sulla sua vita privata, ma ciò che è reso pubblico è sicuramente il fatto che Ekaterina Rybolovleva condivide la sua vita con il marito Juan Sartori, un ricco uomo d’affari e politico uruguaiano che il 21 ottobre 2015 ha sposato dopo essersi incontrati a Losanna, in Svizzera, durante i suoi studi all’HEC Losanna. I due, tra l’altro, si sono sposati proprio sull’isola di Skorpios, una delle proprietà della ricca ereditiera. Attualmente, Ekaterina e Juan vivono in Uruguay, in cui lui svolge l’attività di senatore, e hanno due figli.

Ekaterina, perché era allo stadio insieme al Principe Alberto

Di rosso vestita, elegante e semplice con un foulard attorno al collo che presenta sfumature identiche a quelle del suo cappotto e scarpe con il tacco, Ekaterina Dmitrievna Rybolovleva nella giornata del 20 marzo 2022 era seduta allo stadio di Monaco, durante la partita tra il Paris Saint Germain e l’AS Monaco, proprio accanto al Principe Alberto.

Il motivo è molto semplice, in realtà: la donna infatti risulterebbe essere la proprietaria della squadra di calcio di cui tra l’altro suo padre è Presidente, e lo è diventata attraverso un fondo fiduciario a suo nome. Per questo motivo, quindi, la ricca ereditiera e imprenditrice Ekaterina Ryvolovleva era insieme ad Alberto di Monaco a tifare e a gioire per la vittoria della squadra contro il Paris Saint Germain, il quale ha portato a casa una sconfitta di 3-0.