Principe Alberto, lo scatto storico: i quattro figli insieme per la prima volta

Charlene di Monaco, i figli al cinema senza di lei

Uno scatto storico, una foto che non avevamo mai visto prima d’ora: i quattro figli del Principe Alberto hanno posato insieme, in un video condiviso sull’account di Jazmin Grimaldi. L’immagine – inedita, forte – non è passata inosservata, soprattutto all’occhio attento del web: i gemelli Jacques e Gabriella, che Alberto di Monaco ha avuto insieme a Charlene, erano insieme ad Alexandre e Jazmin. In un momento in cui il Principato sta soffrendo a causa dell’assenza della Principessa, questa foto restituisce un’immagine di speranza e di bellezza per il futuro.

Alberto di Monaco, la foto dei quattro figli: Jacques, Gabriella, Alexandre e Jazmin insieme

Tutto è iniziato con un video condiviso da Jazmin Grace Grimaldi, la primogenita di Alberto di Monaco: le immagini si sono susseguite, una dopo l’altra, a celebrare il suo 2021. Uno scatto, tuttavia, ha colpito profondamente e ci ha fatto sorridere: Jazmin, seduta insieme a Jacques, Gabriella e Alexandre. Una foto di famiglia, una cornice perfetta, come non se ne vedono molte, soprattutto perché non è facile, a volte, accettare chi viene dopo.

“Oh, i posti in cui andrai”, ha scritto Jazmin nella didascalia a corredo del post. “Brillando, fino al 2022. Un anno in rassegna. Buon anno a tutti voi”. La ventinovenne, nata da Alberto e l’agente immobiliare Tamara Rotolo, ci ha fatto un bel regalo, dando al Principato di Monaco un’immagine più gioiosa rispetto agli ultimi tempi, tra sussurri e voci di crisi, di tradimento e le continue assenze dalla scena pubblica di Charlene.

Del resto, proprio ad Harper’s Bazaar, Jazmin aveva rivelato di non vedere l’ora di essere una sorella per loro e di osservare la loro crescita, divenendo un punto di riferimento importante. Riguardo al legame con Alberto, Jazmin non ha mai nascosto di essere felice di averlo trovato “quando era il momento giusto”: in ogni caso, hanno un bel rapporto, quella complicità tra padre e figlia che è meravigliosa.

Il ritratto monegasco che abbiamo atteso per anni

Può una foto emozionare? Sì, certo. Jazmin Grace Grimaldi è una donna adulta, ormai: è stata riconosciuta ufficialmente da Alberto nel 2006. Da allora, hanno trovato il modo di instaurare un legame unico. Lontana per certi versi dal protocollo monegasco, il video su Instagram è stato il festeggiamento di un anno magico, e di una foto speciale in particolare.

Perché ha mostrato che tra i figli del Principe Alberto di Monaco non c’è alcuna oscurità. Oltre ad avere esaudito il suo sogno di essere presente per i gemelli Jacques e Gabriella, Jazmin è molto in sintonia con il fratellastro minore, Alexandre Grimaldi Coste. “Alberto sta onorando la sua promessa“, ha svelato Nicole Coste, madre di Alexandre, a Paris Match: “Si è impegnato sin dall’inizio per essere un padre presente“.

Come sta Charlene di Monaco

Per Charlene di Monaco, le notizie si rincorrono, e spesso sono così tanto contrastanti che è difficile distinguere le sue reali condizioni dalla speranza che possa riprendere la vita di prima. Solamente il 29 dicembre 2021, il Palazzo ha annunciato la ripresa: in una nota diffusa, ha ammesso che “la Principessa Charlene si sta riprendendo in modo soddisfacente e rassicurante, sebbene siano necessari ancora alcuni mesi prima che la sua salute raggiunga la guarigione completa”. Un profondo esaurimento emotivo e fisico l’ha costretta a una lunga riabilitazione e anche alla lontananza dai suoi amatissimi gemelli, Jacques e Gabriella.