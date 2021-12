Charlene di Monaco assente, Alberto non ce la fa più

Charlene di Monaco, i gemelli compiono 7 anni

Alberto ha bisogno di avere Charlene di Monaco al suo fianco il prima possibile. E invece la Principessa è ancora ricoverata in una clinica Svizzera a tempo indeterminato. Nulla si sa sul suo ritorno a Palazzo.

Charlene di Monaco, il ricovero a tempo indefinito

Charlene di Monaco ha avuto un anno molto difficile, colpita da gravi problemi di salute che prima l’hanno costretta per mesi in Sudafrica, lontana dalla famiglia, senza la possibilità di far rientro a casa. E poi, profondamente debilitata, si è reso necessario un ricovero in una struttura ospedaliera, di cui non si conosce nulla se non che forse si trova in Svizzera e costa 300mila euro al mese.

La Principessa, che ha problemi a nutrirsi e a dormire, non riusciva da sola a ristabilirsi dall’infezione che l’ha colpita nei mesi scorsi. Alberto, per l’ennesima volta, ha visto partire Charlene senza sapere quando tornerà a Monaco. Non c’è una data per il suo ritorno a casa. Ma d’altro canto, il Principe aveva detto che sarebbe stato un ricovero lungo.

Charlene di Monaco, Alberto ha bisogno di lei

Il giornalista Stéphane Bern, vicino al Palazzo, ha affermato che Alberto ha bisogno di avere la moglie al suo fianco quanto prima. Ne ha quasi un disperato bisogno per affrontare da un lato i doveri istituzionali di Principe e dall’altro i doveri di padre. In tutti questi mesi si è occupato da solo dei gemelli, Jacques e Gabriella, aiutato dalle sorelle Carolina e Stefania che si sono prodigate anche per il Principato. Ma ad Alberto non basta il loro sostegno.

Charlene manca da troppo tempo da casa. È dallo scorso maggio che non partecipa a eventi pubblici. Agli inizi di novembre, quando è finalmente rientrata a Montecarlo, sebbene è apparsa subito provata e dimagrita, si pensava che avrebbe ripreso a breve i suoi impegni. Anche perché Alberto aveva dichiarato che c’erano possibilità di vederla alla Festa nazionale del Principato. Ma le cose sono andate diversamente e la situazione è apparsa più delicata del previsto.

Stando al commentatore, anche i bambini soffrono molto per la mancanza della madre che non era con loro nemmeno per il compleanno, festeggiato lo scorso 10 dicembre.

Charlene e Alberto di Monaco, la verità sul loro matrimonio

Bern ha anche assicurato che questa assenza prolungata di Charlene di Monaco non ha nulla a che fare con una crisi tra lei e Alberto. Anzi ha precisato a Gala: “Sono in contatto abbastanza regolarmente con il Principe, la ama profondamente e si prende molto cura dei figli”.

E ha proseguito: “È un uomo molto coraggioso, di grande forza morale e ha mostrato carattere di fronte a questo calvario. Non mi sorprende, ha sempre avuto la capacità di affrontare i problemi a testa alta”.