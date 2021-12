Charlene di Monaco, i figli compiono 7 anni senza di lei: le foto non mentono

Charlene di Monaco, i gemelli compiono 7 anni

Charlene di Monaco festeggia il settimo compleanno dei figli, Jacques e Gabriella, con un tenero messaggio sul suo profilo Instagram, accompagnato da tre foto dei gemelli.

Charlene di Monaco, i figli compiono 7 anni

Mentre Charlene di Monaco è ancora ricoverata in una struttura sanitaria top secret a causa di una grande spossatezza fisica e mentale, Jacques e Gabriella compiono 7 anni. I piccoli sono nati infatti il 10 dicembre 2014. Per i bambini è stato un anno difficile, separati dalla madre per mesi.

Come è noto Charlene è stata colpita da una grave infezione che l’ha bloccata per un lunghissimo periodo in Sudafrica, da maggio a novembre, e in tutto quel tempo i gemelli l’hanno vista di persona solo due volte. La Principessa si è persa anche il loro primo giorno di scuola.

Charlene di Monaco, lontana dai figli

Subito dopo il suo ritorno a Monaco, Charlene è stata costretta a entrare in clinica per ristabilirsi separandosi ancora una volta da Jacques e Gabriella. Si pensava che la Principessa potesse tornare per il compleanno dei bambini, ma nessuna comunicazione ufficiale è arrivata da Palazzo. Anzi, Alberto di Monaco ha più volte insistito sul fatto che il ricovero della moglie sarebbe stato lungo, al punto da mettere a rischio le Feste di Natale che probabilmente Charlene trascorrerà lontano da Palazzo.

In ogni caso, la Principessa ha voluto essere vicina ai suoi figli in una giornata che per loro deve essere di gioia e felicità. E così sul suo profilo Instagram ha condiviso tre foto dei bambini.

Charlene di Monaco, le foto su Instagram insinuano il dubbio

Jacques e Gabriella sono ancora in pigiama in una stanza tutta addobbata con palloncini colorati, probabilmente a Palazzo. I piccoli posano sorridenti davanti a una grande torta di panna a forma di 7 come gli anni che compiono, pronti a spegnere le candeline. Gabriella guarda con golosità il dolce, mentre Jacques ha il viso rivolto a chi sta scattando la foto. È sua mamma, uscita dall’ospedale per questa occasione speciale? Non si sa.

In un’altra immagine i gemelli sono ripresi di spalle mentre spengono le candeline. I piccoli sono in ginocchio su un tappeto dove è posata la torta. E sul lato destro si intravvede un albero di Natale illuminato.

Infine, i piccoli posano divertiti ancora una volta davanti alla torta, sullo sfondo il festone con scritto “buon compleanno”. In quest’ultimo scatto si intravvede un pezzo di stoffa lilla, forse la manica dell’abito di chi sta dietro l’obiettivo, perché proprio in quella direzione sta guardando i piccolo Jacques. E nel dubbio si potrebbe pensare che si tratti di Charlene, attualmente ricoverata, si dice anche per una dipendenza da sonniferi.

A commento di queste tre foto scrive la Principessa: “Buon compleanno bambini miei. Ringrazio Dio di avermi benedetto con questi figli meravigliosi. Con amore, mamma”.

Le stesse immagini dei gemelli sono state postate sulla pagina Instagram del Palazzo che fa gli auguri ai figli di Alberto e Charlene.