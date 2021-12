Charlene di Monaco, ricoverata per mesi: Natale sola senza Alberto e i gemelli

Charlotte Casiraghi, una favola in oro. E i figli di Charlene commuovono

Charlene di Monaco è ricoverata in una clinica fuori Montecarlo. Per lei sarà un Natale senza i suoi cari. La Principessa non tornerà a casa per le Feste natalizie, dunque anche in questa occasione sarà separata da Alberto e dai figli, Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco sola a Natale

Charlene di Monaco dunque pare sia ancora molto provata e pertanto avrà bisogno di calma e cure fin dopo Natale. Anche se il Palazzo ha dichiarato che prima delle Feste, pubblicherà un bollettino sulle condizioni di salute della Principessa.

Alberto ha infatti dichiarato che sua moglie non potrà tornare a casa per diversi mesi. Certo, se è vero, che Charlene si trova in Svizzera, è probabile che Alberto e i figli l’andranno a trovare, anche se probabilmente non sarà il 25 dicembre.

Charlene di Monaco, i figli sentono la sua mancanza

Dunque, Charlene è ormai rassegnata a trascorrere sola il Natale, senza Alberto e i figli. Questa situazione pare abbia messo a dura prova la Principessa, ma anche Jacques e Gabriella che sentono molto la mancanza della madre. Alberto si sta comportando come un padre esemplare. Per loro sta facendo di tutto. Ha deciso, insieme a sua moglie, di ritirarli da scuola perché possano ricevere un’istruzione adeguata al loro ruolo, ma anche per evitare di esporli all’attenzione mediatica.

Ha poi portato i gemelli con lui durante alcuni viaggi di Stato, l’ultimo in occasione della COP26 e li sta coinvolgendo maggiormente nei suoi impegni, in modo che non si sentano trascurati, dato che già da mesi vivono senza la mamma al loro fianco. E naturalmente sta preparando per loro delle sorprese speciali per Natale.

Charlene di Monaco, lontana per mesi

Un caro amico di famiglia ha raccontato coi i bambini stanno vivendo questo situazione. “Gabriella è un po’ come suo papà. È socievole ed estroversa. Quanto a suo fratello, è più timido e riservato. Ovviamente l’assenza della madre si sente in tutti i modi”.

Anche Alberto ha parlato dei figli a People spiegando che sta cercando di coinvolgerli nella vita pubblica ma senza accelerare i tempi. Mentre per quanto riguarda Charlene è stato categorico: “È in buone mani, ma tornerà tra mesi”.