Charlene di Monaco torna a Palazzo: c’è la data

Charlotte Casiraghi, una favola in oro. E i figli di Charlene commuovono

Charlene di Monaco potrebbe tornare a casa prima del previsto. Il 10 dicembre infatti la Principessa potrebbe significativamente comparire a Montecarlo. E non si tratta di un giorno qualunque.

Charlene di Monaco, quando e perché torna a Palazzo

Charlene di Monaco potrebbe uscire anticipatamente dalla clinica in cui si trova ricoverata per riprendersi dalla grave infezione che l’ha colpita e che pare l’abbia portata a una dipendenza da sonniferi poiché non riusciva più a dormire bene. Oltre che a mangiare, la moglie di Alberto infatti è stata costretta a nutrirsi di cibi liquidi, da qui il suo dimagrimento.

Dunque, Charlene potrebbe tornare a Monaco il 10 dicembre, giorno del compleanno dei suoi figli, Jacques e Gabriella, che compiono 7 anni. I gemelli hanno iniziato la scuola lo scorso settembre, ma a novembre Alberto e sua moglie hanno deciso di ritirarli e di istruirli a Palazzo per meglio prepararli al ruolo che assumeranno nel Principato e anche per proteggerli dall’attenzione mediatica.

I bambini soffrono molto per la mancanza della madre e quindi Charlene, che probabilmente si trova in Svizzera, dovrebbe fare ritorno per trascorrere con loro il compleanno.

Charlene di Monaco, come sta ora

Questo ritorno a quanto pare non sarà definitivo, la Principessa continuerà il suo percorso di riabilitazione in clinica. Stando alle parole di Alberto, Charlene è profondamente debilitata nel fisico e nella mente. Per questo ha bisogno di calma e assoluto riposo per ristabilirsi completamente.

Stando a fonti vicine a Palazzo, Alberto sta facendo di tutto affinché la moglie possa riprendersi. Pare che le cure nell’esclusiva struttura dove è ricoverata Charlene, gli costino 300mila euro al mese. Cure che dovrebbero proseguire fino a Natale. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, la Principessa si appresterebbe a trascorrere il Natale lontana dalla famiglia. Suo marito e i figli saranno impegnati nelle cerimonie pubbliche e quindi difficilmente il giorno di Natale potranno andare a trovare Charlene.

Per questo il suo ritorno il 10 dicembre, seppure per uno o due giorni, sarebbe un toccasana sia per l’ex nuotatrice sia per i suoi bambini che almeno al loro compleanno potranno stare insieme con la mamma.