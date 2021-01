Laetitia Casta incinta: l’ex modella sarà mamma per la quarta volta

editato in: da

Si prospetta un 2021 carico di emozioni per la splendida Laetitia Casta. Come svelato dal settimanale francese Voici, l’ex modella e attrice è di nuovo incinta e si prepara ad allargare la famiglia, insieme al marito Louis Garrel. I due fanno coppia fissa sin dal loro primo incontro nel 2015 e sembrano essere sempre più innamorati e felici insieme. Questo bambino, il quarto figlio dell’attrice, è il perfetto coronamento di una grande storia d’amore dopo le nozze celebrate (in gran segreto) nel 2017 in Corsica, appena due anni dopo essersi conosciuti.

Laetitia Casta appare nella copertina dell’ultimo numero di Voici raggiante e splendida con il suo bel pancione che non lascia certamente alcun dubbio. Lo scatto è stato “rubato” all’attrice il 21 gennaio, quando si è recata al Conservatorio di Courbevoie per assistere a un’esibizione della figlia maggiore Sahteene, ormai diciannovenne e nata dalla sua storia d’amore con il fotografo e regista Stéphane Sednaoui.

Laetitia Casta ha anche altri due figli più piccoli, Orlando di 14 anni e Atena di 11, avuti dalla relazione con l’attore Stefano Accorsi. Probabilmente una delle più importanti nella vita sentimentale dell’attrice francese, durata per ben dieci anni e conclusasi senza che i due abbiano mai ammesso una reale motivazione.

Anche Louis Garrel è già papà felice di una bambina che ha adottato nel 2009 con la sua compagna di allora, l’attrice Valeria Bruni-Tedeschi. La relazione tra i due fece molto discutere ai tempi, per via della differenza di età di 19 anni. Ma Louis e Valeria hanno mantenuto ottimi rapporti e non hanno mai smesso di occuparsi serenamente della piccola.

Adesso Laetitia e il suo bel Louis sono felici insieme e aspettano con trepidante attesa il loro primo figlio. La coppia non ha ancora lasciato dichiarazioni in merito al lieto evento, ma i rumors non hanno tardato a rincorrersi. Nel servizio di Voici, infatti, la bella attrice è apparsa con un maglione e una mascherina di colore rosa e molti credono che possa essere un indizio sul sesso del nascituro.

Sarà certamente un anno meraviglioso per Laetitia Casta e Loius Garrel, e non solo per la dolce attesa di lei. La coppia, oltre che da un grande amore, sono uniti anche dalla passione per il cinema. Entrambi sono amatissimi attori e nel 2020 sono stati impegnati sul set della commedia The Crusade, diretto dallo stesso Louis e in uscita quest’anno.