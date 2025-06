Sharon Stone, Laetitia Casta e Gwyneth Paltrow, i look delle tre star alla Reggia di Caserta

Sharon Stone, Laetitia Casta e Gwyneth Paltrow: tris di star a Caserta in occasione della sfilata evento del brand Max Mara, tutte e tre con look strepitosi

IPA Sharon Stone, Laetitia Casta e Gwyneth Paltrow

Parata di star alla prestigiosa Reggia di Caserta in occasione della sfilata Resort 2026 di Max Mara dal titolo evocativo Venere Vesuviana. Un defilè dal sapore internazionale, ma dallo stile squisitamente italiano, che ha richiamato nella città campana tante protagoniste dello star system come Sharon Stone, Gwyneth Paltrow, Laetitia Casta, Hayley Atwell e Joey King. Accanto a loro non sono mancate celebrità italiane come Pilar Fogliati e Sveva Alviti, mentre in prima fila sono state avvistate anche le famose influencer Tamu McPherson e Candela Pelizza.

Sharon Stone e Gwyneth Paltrow, look raffinati per Max Mara

Caserta caput mundi, almeno per la durata della sfilata Resort 2026 organizzata dal brand Max Mara che, come anticipato, ha scelto la Reggia di Caserta come cornice per il suo defilè. Una sfilata che è diventata subito un vero e proprio evento mediatico grazie alla presenza di numerose star internazioni che hanno impreziosito il front row dell’evento.

Tra loro non poteva mancare un tocco di Hollywood rappresentato dall’iconica Sharon Stone. L’attrice, prossima ai 67 anni, è ancora una vera sex symbol grazie al suo carisma senza tempo: in occasione della sfilata la Stone ha scelto un look sofisticato e perfettamente in linea con l’eleganza sobria del brand.

L’attrice ha indossato infatti un raffinato abito midi in raso color oliva, dal taglio morbido e fluido: le maniche lunghe e la linea scivolata del vestito esaltano la sua figura con semplicità e classe e, per completare il look, l’attrice ha optato per un paio di décolleté dorate a punta. Immancabili i suoi adorati occhiali da sole oversize neri, essenziali per rafforzare lo stile da diva senza tempo.

Un outfit raffinato e che trasmette un’eleganza rilassata ma molto curata, perfettamente adatta alla cornice regale della Reggia di Caserta e al minimalismo sofisticato di Max Mara, confermando ancora una volta il fascino senza tempo dell’attrice.

Con lei, nel parterre dell’evento, anche l’attrice Gwyneth Paltrow, seduta alla destra di un’altra protagonista di Hollywood, ovvero Joey King. Per la sfilata Maxa Mara, Gwyneth ha sfoggiato un look elegantissimo e perfettamente in linea con l’estetica raffinata del brand: un completo color cammello dalla silhouette midi fluida e sofisticata con scollatura a cuore e piccole maniche decorate da dettagli luccicanti.

La linea essenziale del look enfatizza il suo stile minimal-chic, mentre l’ampiezza discreta della gonna le regala un’allure bon ton. Le décolleté a punta in pelle marrone lucida, che slanciano la figura e si integrano perfettamente con la palette calda dell’outfit, completano il tutto con stile.

IPA

Laetitia Casta, diva in nero alla sfilata evento alla Reggia di Caserta

Con la sfilata Resort Venere Vesuviana, portata sullo sfondo della meravigliosa Reggia di Caserta, capolavoro barocco del Settecento firmato da Luigi Vanvitelli, Max Mara scrive una nuova pagina di moda italiana, come sempre autentica e sofisticata. Nella sfilata si sono ammirate le iconiche fantasie maschili tipiche del brand che si sono trasformate per l’occasione in elementi couture: pigiami di seta, maglie in cashmere ricamate, camicie a righe dai dettagli impeccabili si sono alternati in passerella, con l’uomo dandy e la donna audace che condividono un’estetica fluida e raffinata.

Nel front row dell’evento ovviamente non poteva mancare una delle modelle che maggiormente interpreta lo stile minimal e raffinato della maison, ovvero Laetitia Casta. La top e attrice ha scelto per l’occasione un elegante abito peplo monospalla plissettato nero, che unisce classicismo e modernità con una grazia impeccabile.

A rendere l’outfit ancora più incisivo ci hanno pensato gli accessori: una cintura slim stretta in vita che scolpisce la silhouette, guanti midi in pelle nera che aggiungono un tocco di allure teatrale, e una microbag in tinta, essenziale ma sofisticata. Il risultato? Un look essenziale, ma curatissimo nei dettagli, che esalta la bellezza senza tempo di Laetitia con carattere e stile.