Emma Stone come Gwyneth Paltrow: il ritorno del completo verde del ’96

Emma Stone, 10 look che hanno fatto la storia tra eleganza e sobrietà

Un déjà-vu di seta verde ha attraversato le strade di New York. Emma Stone, premio Oscar e musa di Yorgos Lanthimos, ha riportato in vita uno dei look più sensuali e raffinati del cinema anni ’90: il completo verde indossato da Gwyneth Paltrow nel film Great Expectations del 1998. Firmato Donna Karan e diventato un simbolo di eleganza minimalista, quell’ensemble è entrato nella storia della moda e ora, grazie a Emma, torna a far parlare di sé quasi trent’anni dopo.

Emma Stone e il ritorno del verde più iconico del cinema

Avvistata a Midtown, a pochi passi dal teatro del Late Show with Stephen Colbert, Emma Stone ha scelto un look d’archivio della collezione primavera/estate 1996 di Donna Karan. Stesso taglio, stessa allure e lo stesso fascino senza tempo che aveva reso indimenticabile Gwyneth Paltrow nei panni di Estella, la sofisticata musa newyorkese di Great Expectations.

Il completo, in pura seta color verde salvia, era composto da una blusa a maniche lunghe con colletto e un solo gancio a chiuderla sul davanti, lasciando intravedere la pelle con naturale sensualità. A completare il look, la maxi gonna fluida dalla linea bias cut, che seguiva il corpo con un movimento liquido e seducente.

Emma ha reinterpretato il look con grazia moderna, abbinando le stesse Susa mules in pelle nera di Manolo Blahnik – sandali con tacco kitten e incrocio frontale, dal prezzo di circa 895 dollari – e un make-up naturale che ha esaltato la sua bellezza eterea. Un omaggio perfetto, che ha fatto rivivere il fascino sofisticato di Gwyneth con la leggerezza contemporanea di una star che non ha paura di osare.

Gwyneth Paltrow e il completo verde che ha fatto la storia

Per comprendere l’impatto di questa scelta di stile, bisogna tornare indietro al 1998. Nel film diretto da Alfonso Cuarón, Great Expectations, Gwyneth Paltrow interpretava Estella, la donna che strega Ethan Hawke nel ruolo di Finnegan Bell. Un personaggio magnetico, elegante e inafferrabile, vestito quasi interamente in verde.

“Tutto nel film era verde” ricordava Paltrow in un’intervista per Vogue Life in Looks del 2021. “Ogni set, ogni tessuto, ogni costume. Pensavo che Donna Karan scherzasse”. E invece no. Il verde, simbolo di desiderio e di invidia, diventò il filo conduttore estetico dell’intera pellicola. Il completo in seta, firmato Donna Karan New York, rappresentava la quintessenza di quell’eleganza urbana che la stilista americana aveva imposto negli anni ’90: fluida, sensuale, ma mai ostentata.

Fu anche una delle prime volte in cui la moda e il cinema dialogarono così apertamente. Estella divenne un’icona non solo per la sua bellezza, ma per il modo in cui vestiva il suo potere con discrezione. Le immagini del bacio con Ethan Hawke davanti alla fontana – “una delle scene più sexy della mia carriera”, scherzava Gwyneth – entrarono nell’immaginario collettivo. Il verde non fu più soltanto un colore, ma un’emozione cinematografica.

Dalla moda anni ’90 al presente: l’eleganza minimal torna di moda

Con il suo ritorno a questo look, Emma Stone ha toccato una corda nostalgica ma ancora attualissima. La moda sta vivendo una vera e propria riscoperta dell’estetica anni ’90: silhouette essenziali, colori monocromatici, materiali morbidi e sensuali che accarezzano il corpo più che avvolgerlo.

La stylist di Emma, Petra Flannery, avrebbe potuto pescare il completo direttamente dagli archivi di Donna Karan New York, oggi di nuovo protagonista con la celebrazione dei suoi 40 anni di storia. Nella recente campagna, volti iconici come Claudia Schiffer e Mariacarla Boscono hanno interpretato proprio quell’idea di eleganza senza tempo che aveva definito gli anni ’90.

E poi c’è lei, Emma Stone, che da sempre ama giocare con la moda in modo intelligente. Dopo aver calcato il red carpet degli Oscar 2025 con un abito scultoreo di Louis Vuitton e aver sorpreso i fan con un taglio pixie rasato per Bugonia, l’attrice torna a un look vintage ma potentissimo. “Mi sono rasata i capelli pensando a mia madre, che ha affrontato il cancro con coraggio” aveva raccontato con commozione, spiegando come quel gesto l’avesse liberata da ogni paura. Lo stesso coraggio che ora ritroviamo nel suo stile: autentico, personale, mai prigioniero delle mode.