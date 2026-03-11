Emma Stone, dal beauty alla dieta: i segreti di bellezza dell’attrice candidata agli Oscar

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Tra le più amate di Hollywood c’è senza dubbio Emma Stone, un’attrice che negli anni ha saputo conquistare pubblico e critica con il suo talento, la sua bellezza e anche con quella spontaneità che la rende così diversa da molte altre star. Premio Oscar per La La Land e Povere Creature!, Emma ha costruito una carriera brillante senza mai perdere la sua spontaneità, tanto che quando racconta se stessa senza filtri, stupisce per la sua semplicità, strappando anche parecchi sorrisi.

Proprio come quando ha svelato di aver preso 7 kg per un ruolo che doveva interpretare o quando ha parlato della sua routine beauty che comprende ingredienti…non proprio luxury!

Emma Stone, la candidata agli Oscar svela i segreti beauty

Emma Stone è una di quelle star che riescono a sorprendere sempre, non solo per il talento che dimostra sul grande schermo, ma anche per il modo spontaneo e autoironico con cui racconta la propria vita. L’attrice candidata ai prossimi Premi Oscar con il film Bugonia diretto da Yorgos Lanthimos, è amatissima dal pubblico grazie ai ruoli interpretati in alcuni dei film più iconici degli ultimi anni e che gli hanno valso l’ambita statuetta.

In un’intervista rilasciata su Cosmopolitan, l’attrice si è raccontata con la consueta spontaneità, condividendo alcune curiosità molto personali tra routine di bellezza insolite, rimedi contro lo stress e trasformazioni fisiche affrontate per il cinema. E tra una confessione e l’altra ha regalato anche una battuta che ha fatto sorridere tutti: “Odoro come una focaccia… ed è davvero sexy”.

La frase, diventata subito virale, nasce da una sua abitudine di bellezza piuttosto particolare: Emma ha raccontato infatti di usare spesso oli naturali per la pelle, soprattutto l’olio d’oliva, che applica sul viso insieme all’olio di cocco per un effetto peeling super delicato.

Il risultato è un profumo molto intenso che, secondo lei, ricorda proprio quello di una focaccia appena sfornata. L’attrice ne ha parlato con la sua ironia, spiegando che questa routine la fa sentire bene e che quel profumo così “mediterraneo” le sembra persino affascinante.

Emma Stone, niente diete e tanto movimento: cosa fa per mantenersi in forma

Dietro l’ironia, però, c’è anche una grande attenzione al benessere personale: l’attrice ha raccontato la sua personale ricetta di benessere che comprende integratori naturali, rituali di bellezza semplici, cibi leggeri e un’attenzione generale all’equilibrio tra mente e corpo.

La Stone ha rivelato di non farsi mai mancare acqua e limone, mele e arachidi come snack e frullati proteici, oltre al ricorso all’ashwagandha, una pianta utilizzata nella medicina ayurvedica che viene spesso impiegata per aiutare l’organismo a gestire tensione e affaticamento e che, per lei, è diventata una sorta di alleata quotidiana nei momenti più intensi.

Naturalmente il lavoro nel cinema richiede anche una disciplina fisica importante. Emma ha raccontato che per la pellicola Battle of the Sexes del 2017, dove ha interpretato la tennista Billie Jean King, ha dovuto affrontare una trasformazione piuttosto impegnativa, arrivando a mettere su circa sette chili di muscoli, un cambiamento necessario per rendere credibile il personaggio che doveva interpretare e che ha richiesto mesi di allenamento costante e molto impegnativo.

La preparazione includeva sessioni di workout ad alta intensità e un programma studiato per rafforzare tutto il corpo, con esercizi di forza e allenamenti mirati alla crescita muscolare.

Tuttavia lei predilige attività differenti come l’arrampicata su roccia, pilates e jogging. Ma soprattutto ama fare lunghe passeggiate: “Sono un modo meraviglioso per stimolare le endorfine. Non posso proprio farne a meno. Aiutano non solo il corpo, ma anche la mente. Che è il motivo per cui mi muovo” ha raccontato l’attrice.